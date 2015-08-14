افزایش معنادار بودجه سلامت/ علت آسیب جایگاه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد در گردهمایی روسای سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور، گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های مدیریتی و علمی جامعه پزشکی برای ارتقاء سلامت جامعه بهره برد. البته باید پذیرفت به لحاظ کمی و کیفی با جایگاه مطلوب فاصله داریم.

وی افزود: موضوع ارتقاء سلامت در دستور کار مجلس و دولت بوده و در سال‌های اخیر به صورت معناداری بودجه سلامت افزایش یافته، این در حالی است که کشور با کاهش جدی درآمد روبرو بوده است.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: باید مدیران حوزه سلامت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی برای استفاده بهینه از منابع همفکری کنند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برای اجرای شایسته طرح مذکور با موضوعاتی روبرو هستیم، یک مبحث در رابطه با خریداران خدمت در حوزه سلامت و مبحث بعد درباره ارائه کنندگان است، در حوزه خریداران موضوع به دستگاه‌های بهداشت و درمان و بیمه‌ای ارتباط دارد و نظام پزشکی نیز ارائه کننده خدمت است که برای انجام شایسته این موضوع همکاری در بالاترین سطح باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اگر هماهنگی بین دستگاه‌ها به نفع شایسته تحقق پیدا کند ما می‌توانیم به سرعت به نقطه مطلوب دست یابیم.

ابوترابی‌فرد افزود: برخی کشورها تجربیاتی داشتند اما حتی در آن کشورها نیز در برخی مواقع هماهنگی مطلوبی بین ارائه کنندگان و خریداران خدمت در حوزه سلامت نبوده بنابراین شایسته است نظام پزشکی کشور در این حوزه مدیریت خوب اعمال کند و مسئولان سازمان‌های نظام پزشکی کشور با مدیریت دکتر زالی به هماهنگی لازم دست یابند و مجلس نیز در این رابطه آماده همکاری و حمایت است.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر لزوم حفظ و ارتقاء جایگاه مطلوب پزشک در کشور گفت: به دلایلی به جایگاه پزشکی آسیب‌هایی وارد شده که یکی از علت‌های آن شفاف شدن رابطه پولی بین پزشک و بیمار بوده که در گذشته این موضوع کمرنگ‌تر بود و موضوع دوم ارتقاء اطلاعات و دانش در این حوزه است.

ابوترابی‌فرد افزود: قطعا نقش سازمان نظام پزشکی و پزشکان کشور به دلیل توان بالای آنان در علم و دانش، درمان و اخلاق می‌تواند در ارتقاء بیشتر جایگاه آنان مهم باشد و قطعا کارایی بهینه جایگاه پزشکی نقش مهمی در دستیابی به منزلت مطلوب دارد.

وی ادامه داد: تبیین و بازگو کردن خدمات جامعه پزشکی موضوع مهمی است و امیدوارم در این زمینه تدابیر مناسب اتخاذ و از ظرفیت رسانه‌ها استفاده شود.

ابوترابی‌فرد با تاکید بر لزوم کاهش سهم مردم از هزینه‌های خدمات پزشکی افزود: متاسفانه، خصوصا تا سال ۹۱ مردم کشور بیش از ۶۰ درصد از هزینه‌های درمان را می‌پرداختند البته امروز مقداری فاصله گرفته‌ایم، اما شاید در کشورهای کمی مردم بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان را می‌پردازند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت ما کشور را گران اداره می‌کنیم بنابراین ارتقاء بهره‌وری یک موضوع بسیار مهم است و سازمان نظام پزشکی نیز با مدیریت صحیح می‌تواند هزینه‌های درمان را کنترل کند، نباید فراموش کرد ما در هزینه‌های جاری دانش آموزان نیز سالانه مبالغ زیادی از سوی آموزش و پرورش هزینه می‌شود و در حوزه درمان هم نیز اینگونه بوده، اگر از بیمارستان‌های خصوصی خرید خدمات انجام شود دولت به مراتب هزینه کمتری می‌پردازد.

ابوترابی‌فرد گفت: نباید به صورت بخشی به جامعه پزشکی نگاه شود چون با نگاه بخشی نمی‌توان به برنامه جامعی برای اداره کشور دست یافت و برای ارتقاء کلی باید از مدیریت بهینه استفاده کرد تا زمینه کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان فرآهم آید.

وی ادامه داد: متاسفانه سهم سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت کاهش یافته که با اصلاح رویکرد ما می‌توانیم شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه باشیم به طور مثال در یکی از استان‌ها دولت از یک بیمارستان خصوصی خرید خدمت انجام داد که نتیجه آن افزایش رضایتمندی مردم و کاهش هزینه‌ها بود.

ابوترابی‌فرد افزود: جامعه پزشکی با تحلیل‌های خود کمک کند تا کاستی‌ها رفع شود و زمینه برای حرکت سرمایه به بخش سلامت فرآهم آید.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر لزوم استفاده از جذب توریست در حوزه سلامت گفت: با توجه به جذب توریست در مبحث سلامت کشور می‌تواند به جایگاه مطلوب دست یابد و اگر این مهم انجام شود قطعا بسیاری از بیماران منطقه برای درمان به کشورهای اروپایی نمی‌روند به دلیل اینکه جایگاه پزشکی ایران در دنیا شناخته شده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به تربیت پزشک متعهد در کشور گفت: با ادغام بخش‌های بهداشت و درمان راه برای تربیت پزشک هموار شد اما با نقطه مطلوب فاصله داریم.

ابوترابی‌فرد افزود: بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی در کمیسیون‌های بهداشت و درمان و قضائی مجلس در حال رسیدگی بوده و فضای مجلس همسو با این اصلاح است، ارتقاء سطح خدمات در حوزه پزشکی و برخورد درست و مناسب هیات‌های انتظامی نقش مهمی در این موضوع دارد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در پایان با آرزوی توفیق برای جامعه پزشکی کشور یادآور شد: اعمال نظارت دقیق در حوزه بهداشت و درمان نقش مهمی در حرکت و اصلاح کاستی‌ها دارد.