50 درصد اعتبارات شهرداريها از محل قانون تجميع عوارض حذف مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در دويست و دهمين جلسه علني شوراي شهر تهران افزود: بودجه هاي پيش بيني شده براي توسعه حمل و نقل ريلي 15 شهر كشور بسيار خوب است و در صورت تصويب نقش موثري براي اجراي پروژه هاي اين بخش خواهد داشت.

وي افزود: شهرداري تهران نيز پيگيريهاي بيشتر و مستمري نسبت به مسائل مربوط به خود از مجلس شوراي اسلامي داشته باشد.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نيز در اظهارات اعتراض آميز خود نسبت به كم توجهي به مسائل تهران گفت: متاسفانه بيشتر مواقع براي رفع مشكلات تهران در بخشهاي مختلف همچون ترافيك و آلودگي هوا از راه ‌حل هاي مقطعي استفاده مي ‌شود. در صورتي كه وضعيت تهران در اين بخشنامه به دليل بحراني بودن شرايط آن ، نياز به اتخاذ راهكارهاي جدي دارد.

دكتر نادر شريعتمداري با اشاره به تحميل هزينه هاي سنگين به شهروندان تهراني به واسطه وجود مشكلات فوق و هزينه هاي مربوط به مركزيت تهران تاكيد كرد: اكثر منابع مالي تهران ، عوارض و مالياتهايي كه از مردم دريافت مي شود در جاهاي ديگر صرف مي ‌شود.

وي با اشاره به بررسي بودجه سال 85 در مجلس و تاكيد بر ضرورت اختصاص رديف خاصي جهت پرداخت بدهي‌هاي دولت به شهرداري تهران ، ادامه داد: سال گذشته در تاريخ 9 دي 83 ، احمدي ‌نژاد طي نامه اي به رئيس جمهوري وقت ، ضمن آن كه خواستار پرداخت هزينه هاي استقرار دولت در تهران شده بود ، خواستار اختصاص 500 ميليارد تومان نيز جهت املاك معارض و انجام فعاليتهاي عمراني نيز شده بود.

وي خاطر نشان كرد: در سال جاري اين 500 ميليارد تومان در بودجه شهرداري پيش بيني شده است و انتظار داريم از سوي دولت تحقق پيدا كند.

شريعتمداري با اشاره به نامه ارسالي 12 دي 84 براي اختصاص 4 ميليارد دلار و گشايش نقدينگي LC براي اجراي پروژه هاي عمراني مربوط به مترو تصريح كرد: در هر حال از دولت انتظار داريم نسبت به پرداخت بدهي ‌هاي خود به شهرداري و هزينه هاي متمركز حضور دولت در تهران توجه جدي ‌تر داشته باشند.

