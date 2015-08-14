حضور ۹۳ شبکه در بازار فیلم/ ۸۰ اثر به مرحله پایانی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی انوشه مدیر ششمین بازار فیلم اسلامی از حضور ۹۳ موسسه و شبکه تلویزیونی در ششمین بازار فیلم اسلامی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۳۰ شبکه تلویزیونی و شرکت تولید برنامه از کشور جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: در ششمین بازار فیلم اسلامی ۱۸ شبکه و شرکت تولید برنامه از کشور عراق، ۷ شبکه از ترکیه، ۱۵ شبکه از کشورهای لبنان و فلسطین و ۲۳ شبکه نیز از سایر کشورها حضور دارند.

انوشه با اشاره به حضور ۳۲۰ نفر در ششمین بازار فیلم اسلامی تصریح کرد: ۲۰۰ نفر از روسا، مدیران شبکه‌ها و موسسات عضو رادیو و تلویزیون از ۱۹ کشور، ۱۲۰ نفر از کارشناسان و غرفه داران و مسوولین شرکت‌های تبادل برنامه و ۳۵ شبکه به عنوان خریدار نیز در این بازار حضور فعال دارند.

وی در خصوص اسامی کشورهای عضو گفت: کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عراق، مصر، کویت، عربستان، بحرین، لبنان، هند، فلسطین، پاکستان، اردن، هلند، افغانستان، یمن، آذربایجان، ایتالیا، سوریه و انگلستان ۱۹ کشور عضو هشتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی هستند.

مدیر ششمین بازار فیلم اسلامی توضیح داد: برخی موسسات و شبکه‌ها بیش از ۳۵ عنوان فیلم و برنامه در قالب برنامه‌های نمایشی، فیلم سینمایی، مجموعه تلویزیونی، مستند، انیمیشن، سرود و کلیپ برای فروش و تبادل درنظر گرفته‌اند که تولیدات فاخر اسلامی نیز در این میان به چشم می خورد.

وی با بیان این که بیش از ۷۰۰ اثر تلویزیونی و سینمایی در بازار فیلم اسلامی عرضه می شود؛ بیان کرد: این در حالی است که استقبال کشورهای خارجی برای حضور در بازار فیلم اسلامی بسیار چشمگیر بوده است اما به دلیل فضای محدود نتوانستیم بسیاری از شرکت‌ها را بپذیریم.

انوشه در خصوص ویژگی ششمین بازار فیلم اسلامی در مقایسه با دوره‌های قبل گفت: در این دوره تمرکز بیشتر بر روی عرضه و فروش فیلم‌های ایرانی است و امیدواریم برنامه‌های فاخر ایرانی-اسلامی در اختیار تمامی کشورها قرار گیرد.

وی از حضور ۶۰ درصدی شرکت کنندگان خارجی در ششمین بازار فیلم اسلامی خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی محصولات و برنامه‌ها با عنوان تولیدات پاک (نظیف) در این بازار عرضه می شود.

وی در خصوص نام موسسات و سازمان‌هایی که از کشورهای مختلف در ششمین بازار فیلم اسلامی حضور دارند؛ گفت: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد سینمایی فارابی، شبکه المنار، مرکز انیمیشن حوزه هنری، شبکه البصیره، مؤسسه ناس، شبکه فلسطین الیوم، شبکه سچ تی وی پاکستان و ده‌ها شرکت بین‌المللی دیگر در این بازار حضور فعال دارند.

پنجمین نمایشگاه تجهیزات فنی - رسانه‌ای جهان اسلام برگزار می شود

محمود محمدهاشمی، دبیر کمیته فنی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی گفت: در پنجمین نمایشگاه تجهیزات تاکتیکی، عملیاتی و رسانه در بحران به نمایش گذاشته و عرضه می شود.همچنین در این نمایشگاه چرخه یک شبکه تلویزیونی و استودیوهای مجازی بدون نیاز به دکور در سالن خورشید مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما راه اندازی و به نمایش گذاشته می‌شود.

هاشمی با اشاره به فقدان تجهیزات بومی و نوین فنی و رسانه‌ای در کشورهای همسایه تاکید کرد: در این نمایشگاه سیتم‌ها و تجهیزات فنی – رسانه‌ای به گونه‌ای طراحی شده که برای کشورهای بحران زده و دستخوش جنگ و بحران کاربرد داشته باشد و بتواند در بحران ها پاسخگوی نیاز رسانه‌ای و فنی کشورها باشد.

وی از استقرار یک اتوبوس سیار استودیویی، دو فرستنده AM و دو فرستنده FM در نمایشگاه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه از سیستم دریایی که تولیدکنندگان ایرانی ساخته‌اند نیز رونمایی می‌شود.

دبیر کمیته فنی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی توضیح داد: با توجه به رویکرد عرضه سیستم‌های رسانه در بحران در نمایشگاه، از تعداد ۱۵۰ شرکت متقاضی ایرانی جهت حضور در نمایشگاه، تعداد ۱۷ شرکت از جمله شرکت‌های صمیم رایانه، امید، WS، ساعت، تکتا و ... انتخاب شده‌اند.

وی با بیان این که ۲۲ فراورده ایرانی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، گفت: محوریت نماش و عرضه‌ این فراورده‌ها رادیو تلویزیون تعاملی، مجازی و تاکتیکی است.

هاشمی برگزاری اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی را فرصتی مناسب برای کمک به تولیدکنندگان تجهیزات فنی – رسانه‌ای دانست و تاکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان ایرانی می‌تواند موجب پیشرفت صنعت رسانه و صادرات چرخه تلویزیونی ایران در جهان شود.

۸۰ اثر رادیویی و تلویزیونی به مرحله پایانی جشنواره اتحاد راه یافت

مرتضی شعبانی دبیر جشنواره ششمین جشنواه بین‌المللی اتحاد، درباره معیارهای ارزیابی آثار توسط داوران گفت: ساختار برنامه‌ها به لحاظ فنی، تصویربرداری، صدابرداری یا صداگذاری، طراحی صحنه و دکور و تدوین و محتوای برنامه‌ها به لحاظ نوع اجرا، انتخاب سوژه، جذابیت و تاثیرگذاری بر مخاطب مورد توجه هیات داوران بوده است.

وی با اشاره به این که مرحله‌ داوری آثار با حضور ۹ داور خارجی و داخلی به اتمام رسیده است؛ تصریح کرد: در هر بخش بین ۱۰ تا ۱۲ اثر انتخاب شده که در مرحله‌ نهایی داوران آثار برتر را از این میان انتخاب خواهند کرد.

شعبانی با اشاره به فضای کنونی منطقه خاورمیانه گفت: یکی از قالب‌های آثار مربوط به بخش ویژه با نام «تکفیر» و مابقی آثار ارائه شده در قالب‌های مستند، نمایش، داستان، گزارش میدانی، بخش گفتگو محور، ترکیبی بوده است.

وی شبکه «پرس تی وی» را به عنوان شبکه برتر در زمینه‌ ارسال آثار در قالب درخواستی خواند و بیان کرد: شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عراق، مصر، کویت، عربستان، بحرین، لبنان، هند، فلسطین، پاکستان، اردن، هلند، افغانستان، یمن، آذربایجان، ایتالیا، سوریه و انگلستان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره اتحاد ارسال کرده‌اند و تمامی آثار نیز مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته است.

شعبانی با بیان این که آثار منتخب ششمین دوره جشنواره تولیدات اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی همزمان با هشتمین اجلاس مجمع عمومی این اتحادیه مرداد ماه جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما معرفی می شوند، گفت: در حال حاضر اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی بیش از ۲۲۰ عضو فعال دارد و تولیدات ایرانی در مقایسه با سایر کشورها بسیار فاخر و با کیفیت هستند.