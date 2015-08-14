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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

نتایج دومین روز مسابقات والیبال نشسته مهر رضوی

نتایج دومین روز مسابقات والیبال نشسته مهر رضوی

دومین روز از رقابتهای والیبال نشسته جشنواره مهر رضوی برگزار شد. دور یک شانزدهم نهایی این رقابتها امروز جمعه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دومین روز از رقابتهای والیبال نشسته که در مشهد مقدس در حال برگزاری است به شرح زیر است:

* قم۳ - قزوین۲

* فارس۳ - البرز یک

* گلستان۳ - لرستان صفر

* بوشهر۳ - هرمزگان صفر

* خراسان رضوی۳ - مازندران یک 

* تهران۳ - گیلان صفر

* قم ۳ - فارس صفر

*  قزوین۳ - البرز صفر

* گلستان۳- بوشهر صفر

* لرستان۳ - هرمزگان صفر

* مازندران۳ - اصفهان صفر 

* گیلان۳ - چهارمحال بختیاری صفر

 با انجام مسابقات فوق، دور مقدماتی مسابقات به پایان رسید و دور یک شانزدهم به شرح زیر برگزار می شود:

* مازندران با بوشهر 
* لرستان با اصفهان
* گیلان با فارس
 * قزوین با چهارمحال بختیاری

کد مطلب 2882922

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