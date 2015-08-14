نتایج دومین روز مسابقات والیبال نشسته مهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دومین روز از رقابتهای والیبال نشسته که در مشهد مقدس در حال برگزاری است به شرح زیر است:
* قم۳ - قزوین۲
* فارس۳ - البرز یک
* گلستان۳ - لرستان صفر
* بوشهر۳ - هرمزگان صفر
* خراسان رضوی۳ - مازندران یک
* تهران۳ - گیلان صفر
* قم ۳ - فارس صفر
* قزوین۳ - البرز صفر
* گلستان۳- بوشهر صفر
* لرستان۳ - هرمزگان صفر
* مازندران۳ - اصفهان صفر
* گیلان۳ - چهارمحال بختیاری صفر
با انجام مسابقات فوق، دور مقدماتی مسابقات به پایان رسید و دور یک شانزدهم به شرح زیر برگزار می شود:
* مازندران با بوشهر
* لرستان با اصفهان
* گیلان با فارس
* قزوین با چهارمحال بختیاری
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