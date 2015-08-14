پرداخت حق بیمه بر پایه ریسک/ بیمه ورشکسته نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب میرزایی گفت: صدور بیمه‌نامه در شرکت‌های بیمه تجاری تحت کنترل بیمه مرکزی است و باید به سمتی برویم که بیمه یک راننده پرریسک از راننده کم ریسک؛ کمتر باشد و هر کس به مقدار ریسکی که ایجاد می کند حق بیمه بپردازد.

معاون نظارت بیمه مرکزی با بیان اینکه صنعت بیمه در اقتصاد ملی جایگاه شایسته‌ای ندارد به تدوین برنامه رهبردی بیمه مرکزی برای تعیین جایگاه صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: ما نسبت به نقطه‌‌ای که شروع کردیم در وضعیت مطلوبی قرار داریم اما شرایط مان ایده‌آل نیست.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی از تمام ابزارهای خود استفاده می‌کند تا این شرکت ها در مسیر اصلاح قرار بگیرد، تأکید کرد: ‌اگر خسارتی در این ارتباط متوجه مردم شده باشد باید جبران شود.

میرزایی با بیان اینکه شرکت های بیمه تجاری با نظام های بیمه ای تجاری تفاوت دارد، گفت: یکی از رشته های بیمه ای که شرکت های بیمه آن را پرداخت می‌کند بیمه شخص ثالث است که متاسفانه در این شاخه، درآمد و هزینه، تعادل ندارد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۷ که بیمه شخص ثالث در حال اجرا است، اظهارداشت: از عوارضی که از مردم در ارتباط با بیمه شخص ثالث گرفته می‌شود مبلغی بالغ بر ۱۳۵۷ میلیارد تومان در این دوره پنج ساله به نیروی انتظامی اختصاص داده شده و۲۴۸۹ میلیارد تومان به وزارت بهداشت و مبلغی نیز به صندوق حمایت اختصاص داده شده است.

معاون بیمه مرکزی با بیان اینکه نگاه دولت و مجلس باید به بیمه حمایتی باشد، گفت: برای بیمه شخص ثالث آنقدر عوارض وضع شده که شرکت های بیمه تجاری زمین گیر شده است.

میرزایی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از موارد قیمت گذاری در این گونه موارد از دست نهادهای تخصصی خارج می‌شود، افزود: هر سال نرخ دیه افزایش پیدا می‌کند اما از طرف دیگر می گویند که شرکت های بیمه تجاری، نباید نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دهند.

وی با تأکید بر اینکه در ارتباط با صنعت بیمه و شرکت های بیمه تجاری باید بر اساس واقعیت ها صحبت کرد و قوانینی که در این ارتباط تصویب می‌شود در این جهت باشد درباره اینکه برخی از شرکت های بیمه تجاری ورشکسته شده اند با رد این موضوع اظهارداشت: ۴۰ هزار نمایندگی دفتر بیمه فعال است و ۳۰ شرکت بیمه نیز در کشور فعالیت می‌کنند؛ البته یک یا دو شرکت به خاطر بی توجهی به مقررات و مکانیزم های مربوطه تصمیماتی را گرفته اند که برایشان مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی ادامه داد: در یک شرکت بیمه که یک مدیر غیرفنی مسئولیت را برعهده گرفته بود نرخ بیمه تکمیلی که ۱۵ هزار تومان است به ۷ هزار تومان کاهش داده شده بود و تصور می کرد که می تواند از طریق افزایش مشتری این کسری را جبران کند در حالی که موفق نشد. یکی دیگر از شرکت های بیمه تخفیفات زیادی را برای بیمه شخص ثالث در نظر گرفته بود که این موضوع نیز این شرکت را با مشکل مواجه کرد.