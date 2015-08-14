نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان سراسر كشور در نیشابور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداره کل فرهنگی وزارت آموزش و پرورش صبح روز جمعه در آئین گشایش این نمایشگاه در حاشیه برگزاری سی و سومین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان سراسر کشور در نیشابور اظهاركرد: تعداد ۴ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۳۷ نفر در کل کشور در این جشنواره شرکت کردند که قریب به چهار هزار اثر منتخب از استانها به دبیرخانه سی و سومین جشنواره فرهنگی- هنری دانش آموزان کشور رسید.

زهرا مظفر بیان کرد: پس از بررسی آثار رسیده به این دبیرخانه تعداد ۲۴۰ اثر به عنوان اثار برگزیده انتخاب شدند که امروز در قالب نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی افزود: در این نمایشگاه، آثار برگزیده دانش آموزان کشور در ۵۰ رشته مختلف ازجمله خوشنویسی، تذهیب، تشعیر، مینیاتور، طراحی، کاریکاتور، قلم زنی، گلابتون دوزی، جاجیم و گلیم بافی، میناکاری، عکس و آرم به نمایش گذاشته شده است.

معاون اداره کل فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: نمایشگاه آثار برگزیده هنرهای تجسمی دانش آموزان کشور تا ۳۰ مرداد در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور پذیرای علاقه مندان است.

مظفرتصریح کرد: در حاشیه برگزاری این مسابقات، کارگاه‌های مختلف هنری و آموزشی با شرکت اساتید برجسته کشور در محل اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی نیشابور برگزار خواهد شد.