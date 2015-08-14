  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۲

در حاشیه برگزاری سی و سومین جشنواره فرهنگی دانش آموزان؛

نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان سراسر كشور در نیشابور گشایش یافت

نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان سراسر كشور در نیشابور گشایش یافت

نیشابور- نمایشگاه آثار برگزیده آثار هنری دانش آموزان سراسر کشور صبح روز جمعه با حضور حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش و جمعی از مسئولان محلی در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداره کل فرهنگی وزارت آموزش و پرورش صبح روز جمعه در آئین گشایش این نمایشگاه در حاشیه برگزاری سی و سومین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان سراسر کشور در نیشابور اظهاركرد: تعداد ۴ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۳۷ نفر در کل کشور در این جشنواره شرکت کردند که قریب به چهار هزار اثر منتخب از استانها به دبیرخانه سی و سومین جشنواره فرهنگی- هنری دانش آموزان کشور رسید.

زهرا مظفر بیان کرد: پس از بررسی آثار رسیده به این دبیرخانه تعداد ۲۴۰ اثر به عنوان اثار برگزیده انتخاب شدند که امروز در قالب نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی افزود: در این نمایشگاه، آثار برگزیده دانش آموزان کشور در ۵۰ رشته مختلف ازجمله خوشنویسی، تذهیب، تشعیر، مینیاتور، طراحی، کاریکاتور، قلم زنی، گلابتون دوزی، جاجیم و گلیم بافی، میناکاری، عکس و آرم به نمایش گذاشته شده است.

معاون اداره کل فرهنگی وزارت آموزش و پرورش  خاطرنشان کرد: نمایشگاه آثار برگزیده هنرهای تجسمی دانش آموزان کشور تا ۳۰ مرداد در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور پذیرای علاقه مندان است.

مظفرتصریح کرد: در حاشیه برگزاری این مسابقات، کارگاه‌های مختلف هنری و آموزشی با شرکت اساتید برجسته کشور در محل اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی نیشابور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2882926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها