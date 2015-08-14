رشد شخصیتی افراد وابسته به کانون خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، رشد طلاق و گرایش به اعتیاد از مشکلات اساسی خانواده ها و از ناهنجاری های اجتماعی عمده در جامعه امروز ایران به حساب می آید که شهرستان اهر نیز درگیر آنهاست، در این همایش که صبح جمعه برگزار شد، معضل طلاق و دلایل آن از سوی سخنرانان مطرح و راهکارهایی در پیشگیری از این معضل مورد بحث قرار گرفت.

گرایش به مواد مخدر و تأثیر آن در فروپاشی خانواده ها از دیگر موضوعات اساسی مورد بحث در این همایش بود، در سوی دیگر ارائه الگوهای موفق در خانواده های پایدار نیز مورد اشاره و ضرورت ترویج این الگوها مورد تأکید قرار گرفت.

نخستین همایش خانواده های موفق شهرستان اهر در حالی برگزار شد که در این شهرستان به ازای هر ۱۰ مورد ازدواج سه مورد منجر به طلاق می شود و مصرف مواد مخدر بیشتر از سالهای قبل به چشم می خورد و این همه هشدار برای مردم و مسئولان است.

بهزاد وحیدنیا در نخستین همایش بزرگ خانواده های موفق شهرستان اهر، با اشاره به اینکه امر ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه از حساسیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: خانواده اصلی ترین کانون تشکیل جامعه و رسیدن انسان به رشد و تکامل است.

معاون امور پیشگیری سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی ادامه داد: خانواده ها منبع و منشاء گسترش و توسعه فرهنگ در جوامع اسلامی بوده که غفلت از آن انسان را به گمراهی و ضلالت خواهد کشید.

وحیدنیا با بیان اینکه استفاده از منش و اخلاق اسلامی در جهت تربیت فرزندان موثر است، افزود: رسیدن انسان به رشد شخصیتی بر پایه اخلاق اسلامی، تنها وابسته به کانون خانواده است.

وی مواد مخدر را بزرگ ترین تهدید برای فروپاشی خانواده ها عنوان کرد و گفت: با گذشت بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب دشمنان با استفاده از روش های مختلف به دنبال تضعیف بنیان خانواده های ایرانی هستند.

معاون امور پیشگیری سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی در پایان با تاکید براینکه اگر خانواده ها برای تربیت فرزندان از اصول دینی استفاده کنند، موفق تر هستند، خاطر نشان کرد: ترویج ازدواج آسان و موفق تنها وابسته به خانواده ها نیست بلکه ایجاد اشتغال نیز در این جهت موثر است.

استفاده از سبک زندگی اسلامی بنیان خانواده را مستحکم می کند

رئیس مرکز مشاوره روانشناسی روان پویا نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جوانان آن طور که برای انتخاب گوشی همراه وقت صرف می کنند، متاسفانه برای انتخاب همسر چنین زمانی را صرف نمی کنند و این باعث بروز برخی مشکلات اجتماعی در جامعه می شود.

حسین دهقان با اشاره به اینکه تفاهم بین زن و مرد در زندگی تنها یک اصل نبوده بلکه پایه شروع زندگی است، افزود: زن و مرد به هیچ وجه برابر و مشابه همدیگر نیستند.

وی به افزایش نگران کننده طلاق در شهرستان اهر نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروزه طلاق در جامعه ما بر سر موضوعات بی ارزش و تفکرات غلط صورت می گیرد و دخالت برخی اطرافیان نیز در این موضوع آتش اختلاف را بین زوج ها دوچندان می کند.

این کارشناس مشاوره روانشناسی تصریح کرد: زوج ها برای حفظ بنیان و کانون خانواده بایستی با همه مشکلات اعم از ریز و درشت مقابله کنند تا یک خانواده موفق شکل گیرد.

دهقان با اشاره به اینکه قدمت رابطه بین زن و مرد به بیش از ۲ میلیون سال می رسد، اضافه کرد: زوج ها با استفاده از مشاوره ها در رابطه زناشویی راحت تر می توانند برای حفظ خانواده و شناسایی و حل چالش های زندگی اقدام کنند.

وی زن را مادر سوم مردان دانست و افزود: زنان به نوعی مادر سوم مردان هستند که بیش از صدها تفاوت در بین آنها وجود دارد.

کارشناس مشاوره روانشناسی در پایان با تاکید بر اینکه مقایسه زندگی بین خانواده ها توسط زنان باعث تضعیف روحیه در مردان می شود، خاطر نشان کرد: اعتمادسازی و تکیه بر اعتقادات و استفاده از سبک زندگی اسلامی بنیان خانواده را بیش از پیش مستحکم تر خواهد کرد.

علل افزایش نرخ طلاق در بین زوج ها عدم تفاهم و درک متقابل است

دبیرعلمی نخستین همایش خانواده های موفق شهرستان اهر نیز در این همایش اظهار داشت: اصلی ترین مشکل و معضل در امر ازدواج عدم شناخت زن و مرد از همدیگر است.

فرشته گلپرور افزایش مهر و محبت در زندگی را مستلزم توجه بیشتر اعضای خانواده به یکدیگر دانست و افزود: ارتباط میان زن و مرد تنها زندگی در زیر یک سقف صورت نمی گیرد بلکه ابراز علاقه این ارتباط را شکل می دهد.

وی با اشاره به اینکه بیکاری و ورود مردان و زنان به مصرف مواد مخدر مهم ترین عامل فروپاشی خانواده ها است، گفت: متاسفانه اقدامات چشمگیری در خصوص پیشگیری بطور درست و صحیح انجام نمی گیرد که اگر در این خصوص از راه صحیح وارد شویم قطعاً در کاهش اعتیاد به مواد مخدر و نرخ طلاق موثر خواهد بود.

گلپرور ادامه داد: یکی دیگر از علل افزایش نرخ طلاق در بین زوج ها عدم تفاهم و درک متقابل بوده که این امر مهم در اوایل شروع زندگی مشترک انجام نمی گیرد.

دبیرعلمی نخستین همایش خانواده های موفق شهرستان اهر با بیان اینکه اولویت ندادن به خانواده از مهم ترین چالش های زندگی مشترک است، اضافه کرد: وظایف زن و مرد از یکدیگر جدا بوده که اگر این وظایف جابجا شود تمامی معادلات خانواده بهم خواهد خورد.

وی با اشاره به اینکه زندگی مشترک زناشویی یک بازی است که آخر آن به برد و برد ختم می شود، بیان داشت: مهر و محبت در دوران نامزدی نسبت به سایر دوران بیشتر است که در ادامه زندگی مشترک این علاقه و محبت کمرنگ تر می شود.

گلپرور تصریح کرد: تشکیل دادن یک خانواده به انتخاب صحیح و آگاهانه زوج برمی گردد که اگر غیر از این باشد یقیناً با شکست مواجه خواهند شد.

دبیرعلمی نخستین همایش خانواده های موفق شهرستان اهر در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور براثر انتخاب نادرست، برخی از زندگی های مشترک در سالهای اول تا سوم خاتمه می یابد و برای پیشگیری از این امر مشاوره های پیش از ازدواج را می توان به عنوان بهترین راه حل بکار برد.

۳۰ درصد ازدواج ها در اهر طی سالهای نخست منجر به طلاق می شود

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نخستین همایش بزرگ خانواده های موفق در شهرستان اهر برگزار شد و در تلاشیم هر ماه چنین همایشی برای بهبودی خانواده ها برگزار کنیم.

لیلی اکبرزاده ادامه داد: هدف از برگزاری این همایش در رابطه با آمار بالای اعتیاد به مواد مخدر و کاهش ازدواج در شهرستان اهر است.

وی با اشاره به اینکه از تعداد ازدواج در این شهرستان ۳۰ درصد طی سالهای نخست منجر به طلاق می شود، گفت: افزایش نرخ طلاق در شهرستان اهر ناشی از اختلافات خانوادگی است.

اکبرزاده با بیان اینکه طلاق و اختلافات خانوادگی منجر به ناهنجاری های اجتماعی می شود، افزود: متاسفانه برخی از جوانان ظاهر را مهم ترین ملاک برای انتخاب همسر و ازدواج می دانند که این یک تفکر عامیانه است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر در پایان با تاکید براینکه شناخت کافی زوج ها از یکدیگر در کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده بسیار موثر بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ طلاق و فروپاشی خانواده ها یکی از دغدغه های مهم و اصلی شهرستان اهر بوده که امیدواریم با برگزاری همایش های متعدد و ارائه ی راهکارهای مناسب در جهت تحکیم خانواده ها قدم موثری برداریم.

خبرنگار: علی دایلاری