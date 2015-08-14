تیم والیبال سیستان و بلوچستان برابر کهگیلویه و بویراحمد پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای والیبال نوجوانان دختر کشور در مرحله گروهی صبح جمعه دور دوم خود را در قم پشت سر گذاشت و تیم سیستان و بلوچستان به کسب دومین پیروزی متوالی گام بلندی به سوی صعود از دور گروهی برداشت.

در این دیدار که با حضور علاقمندان به والیبال در قم به میزبانی سالن شهید رضاییان قم برگزار شد تیم والیبال سیستان و بلوچستان موفق شد در یک دیدار جذاب از سد کهگیلویه و بویراحمد عبور کند.

دختران والیبالیست سیستان و بلوچستان در این مسابقه جز در ست نخست که دو تیم تا امتیاز ۲۳ شانه به شانه هم پیش آمدند، بازی آسانی در پیش داشتند و در ‌‌‌نهایت موفق شدند ۳ بر صفر پیروز این بازی شوند.

در ست نخست این مسابقه هر دو تیم بازی نزدیک و فشرده‌ای برابر هم انجام دادند و در ‌‌نهایت در شرایطی که تا آخرین امتیازات این ست، مساوی پیش رفتند این تیم سیستان و بلوچستان بود که ۲۵ بر ۲۳ پیروز این ست شد.

در ست دوم، کهگیلویه و بویراحمد که بازی را از دست رفته می‌دید تلاش زیادی برای جبران ست از دست رفته انجام داد اما با وجود ارائه یک بازی خوب، باز هم بازنده شد و ۲۵ بر ۱۹ این ست را نیز واگذار کرد.

در ست سوم، سیستان و بلوچستان بار دیگر برتری خود را تثبیت کرد و توانست این ست را ۲۵ بر ۲۰ به سود خود پایان دهد و در مجموع ۳ بر صفر برنده این بازی شده و جمع امتیازات خود را در جدول به عدد ۵ برساند.

سیستان و بلوچستان با این پیروزی صدرنشین جدول این گروه است و در سومین مسابقه خود برابر اردبیل به میدان می‌رود در حالی که این تیم در بازی نخست خود ۳ بر ۲ تیم والیبال قم را شکست داده بود.

تیم‌های قم و اردبیل نیز امروز در دومین دیدار خود در سالن شهید رضاییان قم برابر هم قرار می‌گیرند و تیم بازنده این بازی شانس صعود به دور بعد را از دست خواهد داد.