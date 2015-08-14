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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

سوئیس تحریم‌ نفت ایران را لغو کرد/ بازگشت ۳ غول نفتی سوئیس

سوئیس تحریم‌ نفت ایران را لغو کرد/ بازگشت ۳ غول نفتی سوئیس

دولت سوئیس تحریم‌های اعمال شده علیه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران را لغو کرد و پیش بینی می‌شود به زودی مدیران ارشد سه شرکت بزرگ نفتی این کشور اروپایی راهی تهران شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از صدور دستورالعملی توسط ایالات متحده آمریکا مبنی بر آزادسازی صادرات نفت خام ایران، دولت سوئیس هم تحریم‌‌های غیر قانونی اعمال شده علیه ایران را لغو کرد.

بر این اساس کابینه سوئیس تصمیم گرفت تحریم‌های ایران را که از ژانویه ٢٠١٤ میلادی تعلیق شده بود، را از روز گذشته پنجشنبه ٢٢ مرداد ماه لغو کند.

تصمیم کابینه سوئیس برای لغو تحریم‌های ایران که از روز پنجشنبه اجرایی شده به دنبال توافق جامع هسته ای تهران و کشورهای گروه ١+٥ در وین اتریش در ١٤ ژوئیه (٢٣ تیرماه) رخ داده است.

تحریم‌های تعلیق شده، محدودیت‌های پیش روی معاملات فلزات گرانبها، موارد مورد نیاز برای تجارت و حمل و نقل نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران علاوه بر آن بیمه، بیمه اتکایی برای چنین معامله هایی را شامل می شود.

به گزارش رسانه های سوئیسی، کابینه دولت سوئیس اعلام کرد: تصمیم برای لغو تحریم ها ایران از روز پنجشنبه به منظور حمایت از توافق جامع هسته ای و پیگیری روند اجرایی شدن آن و نشان دادن اطمینان این کشور اروپایی به اهداف سازنده طرفهای مذاکره کننده، اجرایی می شود.

در شرایط فعلی بزرگترین معامله گران نفت جهان شرکت‌های همچون ویتول، گلنکور و ترافیگورا سوئیس هستند که پیش بینی می شود به زودی با سفر مدیران ارشد این سه شرکت بزرگ نفتی به تهران دور جدید مذاکرات با ایران را آغاز کنند.

کد مطلب 2882941

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