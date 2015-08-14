معافیت مالیاتی و گمرکی برای خیرین تصویب شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایازی پنجشنبه‌شب در سیزدهمین اجلاس سالانه مجمع خیرین تأمین سلامت فارس در شیراز تأکید کرد: نباید از خیرین تنها انتظار کمک و همکاری را داشته باشیم درحالی‌که دولت و مجلس نیز باید نقش اساسی ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: دولت با ایجاد ردیف‌های بودجه‌ای در تدوین برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده می‌تواند بسیاری از مشکلات پروژه‌های خیر ساز را رفع کند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تخفیفات گمرکی و معافیت‌های مالیاتی ازجمله کمک‌های دولت به خیرین باشد ادامه داد: فرد خیری که تجهیزات پزشکی را برای بیمارستان‌های دولتی از خارج کشور خریداری می‌کند و برای رفع نیاز بیماران نیازمند در اختیار مراکز دولتی قرار می‌دهد باید از بخشودگی عوارض گمرکی بهره‌مند شود.

ایازی اضافه کرد: دولت برای بناهای درمانی که نیاز به بازسازی دارند تصمیم شایسته‌ای اتخاذ کرده بدان گونه که افراد خیر با تقبل این فضاها پس از بازسازی یا به‌طور هیئت‌امنایی آن را اداره کنند و یا به دانشگاه‌ها واگذار شود.

وی تأکید کرد: خیرین تأمین سلامت می‌توانند برای اتمام پروژه‌های خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند و دولت سود این تسهیلات را متقبل شود.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: چنانچه مردم از راهکارهای ویژه دولت در امور خیر باخبر شوند به‌طور حتم شاهد مشارکت بیش از گذشته خواهیم بود.