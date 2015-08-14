فرهنگ اسلامی پشتوانه توان رزمی و دفاعی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری در حاشیه ششمین جشنواره «حدیث ارتش» در جمع خبرنگاران، در خصوص اهمیت برگزاری این جشنواره گفت: استقلال فرهنگی گام اولی است که مورد تاکید فرماندهی معظم کل قوا قرار گرفته است؛ چراکه فرهنگ اسلامی که نشان‌دهنده هویت و اصالت ماست، جهت‌گیری جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور با فرهنگ و با اصالت نشان می‌دهد.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت انجام فعالیت های فرهنگی از جمله جشنواره های حدیث در ارتش گفت: تعمیق و ترویج فرهنگ ناب اسلامی در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران، مقوله ای است که ما با شدت و اهتمام زیادی آن را پیگیری می‌کنیم و تلاشمان این است که فرهنگ اسلامی در بدنه ارتش حاکم باشد؛ چراکه ایمان و فرهنگ غنی اسلامی، پشتوانه توان رزمی و اقتدار دفاعی نیروهای مسلح کشورمان است.

بر اساس این گزارش، مراسم پایانی ششمین جشنواره سراسری حدیث ارتش، روز گذشته با معرفی نفرات برگزیده و با حضور جمعی از فرماندهان و مقامات عالیرتبه ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای مسلح در محل مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.