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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴

فروشگاه اینترنتی نشر ثالث آغاز به کار کرد

فروشگاه اینترنتی نشر ثالث آغاز به کار کرد

فروشگاه اینترنتی نشر ثالث با ارائه تخفیف ویژه خرید اینترنتی کتاب آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فروشگاه اینترنتی نشر ثالث با نشانی الکترونیکی www.salesspublication.com آغاز به کار کرد.

این فروشگاه اینترنتی تمامی آثار منتشر شده توسط این ناشر را در قالب ۱۰ گروه طبقه بندی و به مخاطبان عرضه می کند.

این فروشگاه همچنین به مناسبت آغاز به کار خود تا دو هفته تمامی آثار این ناشر را با تخفیف ۲۰ درصدی عرضه خواهد کرد.

این فروشگاه همچنین بخش ویژه ای با عنوان «پیشنهاد ثالث» را در درون خود راه اندازی کرده است که در آن آثاری به پیشنهاد ناشرو با تخیفیف های قابل توجه برای مخطابان عرضه شده است.

بخش ویژه خبری و نیز امکان استفاده از صفحه اینستاگرام نشر ثالث نیز از دیگر امکانات این ناشر است.

یادآوری می شود نشر ثالث از سال ۱۳۷۵ و با حوزه فعالیت علوم انسانی به فعالیت مشغول است.

کد مطلب 2882961
حمید نورشمسی

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