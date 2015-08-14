نخستین تمرین آزادکاران در سالوادور/گوگشلیدزه و ساندرسون هم آمدند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد جوانان ایران پس از رسیدن به شهر سالوادور محل برگزاری مسابقات جهانی در برزیل و بعد از چند ساعت استراحت، نخستین تمرین خود را در سالن تمرین هتل برگزار کردند.

در این تمرین آزادکاران ابتدا نرمش و پس از آن تمرینی سبک و شاداب را زیر نظر مربیان تیم ملی برگزار کردند تا بدنهایشان برای روز مسابقه آماده شود.

از نکات جالب تمرین آزادکاران، حضور «گوگشلیدزه» کشتی‌گیر مطرح گرجستانی بود که وی به عنوان مربی تیم کشتی آزاد جوانان گرجستان تمرینات تیم ایران را زیر نظر داشت. «ساندرسون» قهرمان المپیک آتن نیز به عنوان مربی تیم آمریکا نظاره‌گر تمرینات تیم ایران بود.

آزادکاران جوان بامداد روز شنبه در ۴ وزن اول علیرضا گودرزی در ۵۰، ایمان صادقی در ۶۰، رضا مظفری در ۷۴ و سید ایمان حسینی در وزن ۹۶ کیلوگرم روی باسکول خواهند رفت و مسابقات این اوزان از شنبه شب آغاز خواهد شد.