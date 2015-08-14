حجت‌الاسلام والمسلمین احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراکز حوزوی طبق روال گذشته در فصل تابستان بین ۱۰ روز تا دو هفته تعطیل هستند و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نیز از این قضیه مستثنی نیست.

وی با بیان اینکه تعطیلات مرکز خدمات حوزه‌های علمیه تا پایان مرداد ماه ادامه دارد، تصریح کرد: طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه عمدتا در فصل تابستان مسافرت‌های تبلیغی و ترویجی دارند، بنابراین سعی شده تعطیلات مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در زمانی برنامه ریزی شود که این مرکز مراجعان کمتری داشته باشد.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه بخش درمان را یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌های مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برشمرد و افزود: به دلیل حساسیت این بخش، تدبیری اندیشیده شده که همکاران ما در دفاتر مراکز استانی و قم مستقر باشند و پاسخگوی مراجعه کنندگان باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود یک سال است که فرایند تکمیل پرونده برای دریافت تسهیلات به صورت اینترنتی انجام می‌شود، در ایام تعطیلات مرکز خدمات حوزه‌های علمیه امکان تکمیل پرونده از طریق سایت امکان پذیر است ولی پرداخت تسهیلات به بعد از تعطیلات موکول شده است.

به گفته مديركل حوزه رياست مركز خدمات حوزه‌های علمیه تلاش شده که دو هفته بعد از پایان تعطیلات، کارهای ایام تعطیلات جبران شود.