اصغر بهرامی رئیس هیئت ورزش های سه گانه استان لرستان در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات ورزش های سه گانه کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در مرکز استان لرستان امروز جمعه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این مسابقات در قالب سه بخش شنا، دوچرخه سورای و دو صحرانوردی برگزار می شود گفت: در رده سنی بزرگسالان ورزشکاران در بخش اول مسافت هزار و ۵۰۰ متر را دور دریاچه کیو طی می کنند.

رئیس هیئت ورزش های سه گانه استان لرستان ادامه داد: همچنین بعد از بخش شنا ورزشکاران مسافت ۴۰ کیلومتری جاده خرم آباد - الشتر را با دوچرخه طی می کنند.

بهرامی بخش سوم این مسابقات را دو صحرانوردی عنوان کرد و گفت: در این بخش نیز ورزشکاران ۱۰ کیلومتر دو صحرانوردی را خواهند داشت.

وی همچنین یادآور شد: در رده سنی جوانان نیز ورزشکاران ۵۰ درصد مسافت این سه مرحله را طی می کنند.

رئیس هیئت ورزش های سه گانه لرستان همچنین از معرفی استان لرستان به عنوان پایگاه ورزش های سه گانه کشور خبر داد و گفت: این امر به دلیل وجود ظرفیت دریاچه کیو در مرکز استان لرستان بوده است.

بهرامی همچنین از برگزاری مسابقات آسیایی ورزش های سه گانه در استان لرستان خبر داد و گفت: رایزنی ها و اقدامات اولیه در این زمینه صورت گرفته است.