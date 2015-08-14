رونمایی از نخستین نقشه دیجیتالی بستر اقیانوسهای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که به لطف دستاوردهای کاوشگر افق های نو، درک دانشمندان درباره سیاره های کوتوله ای که میلیاردها کیلومتر از زمین فاصله دارند افزایش قابل توجهی یافته اما هنوز درخصوص چند کیلومتر زیر پای انسانها یعنی بستر اقیانوس ها اطلاعات زیادی در دست نیست.

اکنون خبر خوشحال کننده این است که معماهای زیادی از ناشناخته ترین نقاط زمین در قالب یک نقشه دیجیتالی ارزشمند رمزگشایی شده است.

این نقشه دیجیتالی نه تنها به درک بهتر از بستر اقیانوسها منجر می شود بلکه به دانشمندان زیست شناس کمک می کند تا درخصوص واکنش بزرگترین محیطهای آبی زمین (که ۷۰ درصد سطح زمین را پوشانده اند) نسبت به تغییرات جوی پیش بینی های دقیق تری انجام دهند.

دانشمندان دانشگاه سیدنی این نقشه دیجیتالی را با استفاده از ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد نمونه برداری صورت گرفته از بستر اقیانوس های سراسر جهان ارایه کرده اند. این نمونه ها طی نزدیک به ۷۰ سال گذشته و توسط گروههای تحقیقاتی مختلف جمع آوری شده است.

در این نقشه متفاوت ۱۳ کلاس اصلی از ترکیبات بستر اقیانوس از جمله نمک و خاک رس در رنگهای مختلف به نمایش درآمده است.

به عقیده دانشمندان، این نقشه حلقه مفقوده میان تغییرات مربوط به بستر و سطح اقیانوس را ارایه می کند.