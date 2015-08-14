به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو و تلویزیون ترکیه، برگوویچ آهنگساز و نوازنده بالکان که با حمایت یک اسپانسر ویژه در ترکیه به صحنه خواهد رفت، آثاری از فرهنگ بالکان را اجرا می‌کند.

وی که با ساخت موسیقی فیلم‌ها مشهور شده است، در ترکیه بسیار مورد توجه قرار دارد. برخی از آثار برگوویچ از سوی موزیسین‌های مشهور ترکیه چون سزن آکسو، اویا بورا و جاندان ارچتین اجرا شده است.

برگوویچ که کنسرت‌های ترکیه اش را ادامه خواهد داد، روز ۲۲ آگوست در صحنه تئاتر چشمه و ۲۳ آگوست نیز در تئاتر باستانی بودروم روی صحنه خواهد رفت.