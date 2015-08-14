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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان:

۱۳ هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی لرستان پذیرش می شوند

۱۳ هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی لرستان پذیرش می شوند

خرم آباد - رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان از پذیرش دانشجو در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی لرستان سعید محمد زاده با اعلام این خبر گفت: پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره  کاردانی حرفه ای «بدون آزمون» دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز پنج شنبه بیست و دوم مرداد آغاز و تا بیست و نهم ادامه خواهد داشت.

وی گفت: این دانشگاه در گروه های آموزشی صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر تعداد ۱۳ هزار و ۵۰۰  نفر دانشجو در ۱۸۰ کدرشته و ۸۶ کدرشته محل برای تحصیل در ۲۶ مرکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشجو پذیرش می کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان افزود: ثبت نام دوره های یاد شده به صورت الکترونیکی انجام می شود و داوطلبان می توانند در تاریخ یاد شده با مراجعه به سایت اینترنتی سنجش آموزش کشور به آدرس الکترونیکی www.sanjesh.org مراجعه و پس از دریافت و مطالعه دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

محمد زاده تصریح کرد: پذیرش دوره های یاد شده براساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویت‌های بومی و غیربومی، سهمیه شاغل، آزاد، رزمندگان و ایثارگران انجام می‌شود و طبق ضوابط معافیت تحصیلی به پذیرفته‌شدگان این دوره‌ها تعلق می‌گیرد.

وی گفت: اسامی پذیرفته شدگان نیمه دوم شهریور ماه سالجاری از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2882986

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