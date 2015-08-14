اجرای «گاومیش» توسط کارگردانی که اولین روز مدرسه از او دریغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی این مراسم زهره پرتوی کارگردان نمایش «گاومیش» یادآور شد: یک دختر بچه چند روز مانده به شروع مدرسه کیف مدرسه اش را آماده می کند. با اشتیاق لباس های مدرسه اش را می پوشد و سپس آنها را در می آورد و بر جا لباسی آویزان می کند و مدت ها به آن خیره می شود. کفش هایش را جفت می کند و حتی آنها را بو می کند و بوی تازگی کفش هایش به او روح و انرژی می دهد. چندین شب با شوق و اشتیاق خواب رفتن به مدرسه و کلاس اول دبستان را می بیند. بعد از ظهری که قرار است فردای آن روز به کلاس اول دبستان برود در حیاط خانه در حالی بازی با خواهرش است و با تمام شوق فردایش را شاعرانگی می کند که صدایی مهیب تمام خاطرات او را متلاشی می کند. بعد ها می فهمد صدای مهیب، دیوار صوتی بود که می شکست. آن دختر بچه، زهره پرتوی کارگردان نمایش «گاومیش» است که امروز رو به روی شماست.

وی ادامه داد: خواهش می کنم با حس من و شوق من که با دیوار صوتی به تاراج رفت و من هیچ گاه روز اول مدرسه را تجربه نکردم، با نمایش «گاومیش» همراه شوید.

سپس هادی مرزبان به عنوان استاد زهره پرتوی و مهمان شب اول اجرای نمایش روی صحنه رفت و گفت: حرف های زهره پرتوی مرا بی نهایت احساساتی کرد. تنها می توانم بگویم من به همراه آقای نصیریان و داریوش مودبیان سال ۷۹ دختری را کشف کردم که هر جا کار کند دیدن آثارش را توصیه می کنم.

وی تصریح کرد: تئاتر امروز ما خیلی دچار شتر گاو پلنگی شده است. نمی دانم به کجا می رویم. سالن هایی که زمانی افراد مومن؛ مومن به همه معنا علی الخصوص صادق فریادشان بلند بود، دچار اتفاقاتی شده که شاید حتی به عمد به تئاتر ما آسیب می زند و گاهی در سالن های کوچک که آثار جوان ترها را می بینم هنوز بوی تئاتر و بوی نجیب کاه‌گل را استشمام می کنیم و ادا و اصول نیست. سخن را این گونه تمام می کنم که گروتفسکی جمله‌ای دارد که من در کلاس درس‌اش از زبان خودش شنیده‌ام که می‌گوید «از استادم شنیدم که می‌گفت من از جایی آغاز کردم که استانیسلاوسکی تمام کرد و گروتسکی تو باید از جایی شروع کنی که من تمام کرده ام» و گروتسکی گفت شما در حالتی شاگرد خلفی برای من خواهید بود که از جایی شروع کنید که من تمام کردم. من نام خود را در مقابل خانم پرتوی استاد نمی‌گذارم ولی او خیلی پیشروتر از اساتیدش آغاز کرد و امیدوارم همیشه موفق باشد.

نمایش «گاومیش» نوشته رحیم رشیدی تبار به کارگردانی زهره پرتوی هر شب به جز شنبه ها ساعت ۲۰:۴۵ در تماشاخانه مشایخی روی صحنه می رود. بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از احمد افشاری، ابوذر زارع، محمد مسگری، شهاب ولیخانی، مسعود اسماعیلی، امیر داودی.



امیر قائمی دستیار کارگردان، محمد موسوی طراح صحنه، مصطفی طالبیان آهنگساز، زهره پرتوی طراح لباس، منصور نصیری طراح پوستر و بروشور، نغمه پویان‌جم عکاس، سارا حدادی مدیر امور رسانه ای و محمدرضا ایمانیان مدیر تبلیغات مجازی اشاره کرد.