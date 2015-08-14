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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰

۲۶ مردادماه؛

نشست «زیبایی‌شناسی ادبیات کودک و ترویج خواندن» برگزار می‌شود

نشست «زیبایی‌شناسی ادبیات کودک و ترویج خواندن» برگزار می‌شود

چهل‌ودومین نشست تخصصی ترویج کتابخوانی کتا‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با موضوع «زیبایی‌شناسی ادبیات کودک و ترویج خواندن» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با سخنرانی دکتر مهدی حجوانی، نویسندۀ کتاب «زیبایی‌شناسی ادبیات کودک» و دکتر امیرعلی نجومیان، مؤلف‌ مقالۀ «به‌سوی تعریفی تازه از ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی» در کتابخانه مرجع کانون برگزار خواهد شد.

مرکز آموزش و پژوهش کانون، به کارشناسان و کارکنان کانونی شرکت‌کننده در این نشست‌ که روز دوشنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در کتابخانه مرجع کانون گردهم خواهند آمد، گواهی آموزشی ارائه می‌دهد.

ترویج کتابخوانی

شایان ‌ذکر است، کتابخانه مرجع کانون دوشنبه آخر هر ماه در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، مجتمع فرهنگی و هنری شهید ملک‌شامران، میزبان نشست‌های تخصصی ترویج خواندن می‌باشد.

کد مطلب 2882994

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