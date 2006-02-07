وضعيت زيست محيطي تالاب هور العظيم با دقت كنترل مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر فاطمه واعظ جوادي ، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست امروز در حاشيه نهمين اجلاس ويژه شوراي حكام برنامه محيط زيست ملل متحد ( UNEP) با نارمين عثمان حسن، وزير محيط زيست عراق ديدار و گفتگو كرد.

وي دراين ديدار گفت: سازمان حفاظت محيط زيست، وضعيت زيست محيطي تالاب هورالعظيم را با دقت كنترل مي كند.

خانم دكتر واعظ جوادي ، با اشاره به قرار گرفتن 60 درصد از تالاب هور العظيم در ايران گفت: سازمان حفاظت محيط زيست تدابيري براي جلوگيري از آلودگي نفتي و خشك شدن اين تالاب انديشيده و در اين راستا همكاري مستمري با وزارت نفت داشته است.

در ادامه ، وزير محيط زيست عراق تصريح كرد: مشكل اصلي عراق در مواجهه با تالاب ها ، عدم عضويت در كنوانسيون تالابها است.

وي ابراز اميدواري كرد كه با حمايت ايران، موضوع الحاق كشورش به كنوانسيون تالابها هرچه سريعتر تحقق يابد.

وزير محيط زيست عراق ، همچنين از مشاهده 2 مورد آنفلوآنزاي پرندگان در منطقه كردستان عراق اظهار نگراني كرد.

همچنين دكتر واعظ جوادي در ديدار با رئيس گروه 77 نيز با طرح كردن مباحث توريسم و انرژي ، گفت: استفاده از منابع تجديد پذير از سوي همه كشورهاي دنيا امكان پذير نيست، بنابراين تهيه طرح جامع در خصوص بكارگيري از اين منابع از سوي همه كشورها ضروري است.

وي با اشاره به عدم امكان استفاده همه كشورهاي دنيا از انرژي هاي تجديد پذير نظير باد و خورشيد، تهيه طرح جامعه بكارگيري منابع تجديد پذير انرژي را منوط به در نظر گرفتن شرايط اقليمي كشورها دانست.

جوادي با اشاره به مطرح بودن بحث گردشگري طبيعي در كشورمان خاطرنشان كرد: بحث گردشگري طبيعي در ايران نياز به حمايت جهاني دارد؛ اين درحالي است كه با وجود مطرح شدن اين بحث از يك دهه قبل ، اما هنوز در چارچوب قانوني مدون نشده است.

وي رسيدن به رويكردي جامع در بهره برداري مستمر از پتانسيل هاي موجود در اين زمينه را مستلزم توجه هر چه بيشتر به اين موضوع در برنامه هاي توسعه پايدار دانست.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، با بيان اينكه مسئله توريسم نمي تواند بدون محاسبات جامع، وارد عرصه محيط زيست شود، گفت: تدوين كنوانسيوني در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.

وي اظهار اميدواري كرد: اين موضوع در دستور كار قرارگرفته و تنها در قالب يك موافقتنامه مسكوت نماند بلكه جنبه اجرايي به خود گيرد.