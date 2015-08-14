آسیب ۷۵۰ هموطن در حوادث شبانه روز گذشته/ اسکان اضطراری ۲۶۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی با اشاره به این که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۶ مورد خدمات و عملیات امداد و نجات انجام شده است، افزود: بر این اساس امدادگران و نجاتگران در ۱۰۲ مورد عملیات و ۴۴ مورد خدمات، به مردم کشور خدمات لازم را انجام داده اند.

وی با اشاره به آسیب دیدگی ۷۵۰ تن در حوادث ۲۴ ساعت گذشته، افزود: بر این اساس امدادرسانی لازم به ۲۹۰ تن ارائه شده و ۱۱۷ تن از حوادث نجات یافتند.

درویشی با اشاره به انتقال ۹۵ تن به مراکز درمانی، اظهار کرد: ۲۵۰ آسیب دیده این حوادث سرپایی درمان و ۲۶۰ تن نیز از خدمت اسکان اضطراری بهره مند شدند.

وی گفت: ۱۱ مورد عملیات رهاسازی نیز در حوادث ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است.