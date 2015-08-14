داور سر پرسپولیس را بُرید/ برانکو هنوز به ترکیب اصلی نرسیده است

محمود خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست سنگین تیم پرسپولیس برابر سپاهان در هفته سوم لیگ برتر با بیان مطلب فوق اظهار کرد: وقتی دو تیم بزرگ با هم بازی می‌کنند، باید داور بازی هم بزرگ باشد. متاسفانه در دو مسابقه است که داور سر پرسپولیس را می‌بُرد. در همین بازی دیروز داور عین همان پنالتی‌ای که برای سپاهان اعلام کرد را برای ما نگرفت.

سرپرست پرسپولیس با اشاره به اشتباهات فردی بازیکنان این تیم هم خاطرنشان کرد: ما سه موقعیت تک به تک داشتیم که بازیکنان از آنها استفاده نکردند. دو اشتباه فردی کمال کامیابی‌نیا و مایل اومانا هم برای سپاهان گل به همراه داشت. همه چیز دست به دست هم داده بود تا ما شکست بخوریم. با این حال بازیکنان پرسپولیس عالی بودند و مطمئن باشید ما بهتر از این خواهیم شد.

خوردبین در پاسخ به این سئوال که مشکل اصلی پرسپولیس را چه می‌داند، تصریح کرد: فکر می‌کنم برانکو هنوز به ترکیب اصلی تیم نرسیده است بخصوص در خط دفاع که مجبور شده است چند باری تغییراتی را ایجاد کند ولی به نظرم از این به بعد تیم بهتر خواهد شد. همه باید به برانکو کمک کنیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم.

وی درباره فشارهای داخلی و خارجی بر روی برانکو و تلاش برای فراهم کردن شرایط برکناری این مربی، گفت: نمی‌دانم دلیل این ایجاد فشار روی برانکو چیست. او مربی با شخصیت و کاربلدی است. اگر خدایی ناکرده الان او را بیرون کنند باید تمام پولش را بدهند. اصلا می‌خواهند چه کسی بزرگتر از برانکو را به تیم بیاورند؟ دلیل نتیجه نگرفتن‌های ما بدشانسی است و به زمان نیاز داریم.

سرپرست پرسپولیس درباره اینکه اعضای هیات مدیره هم در مصاحبه‌هایشان عنوان کرده‌اند که از نتایج تیم راضی نیستند، گفت: وقتی با آنها صحبت کردیم، تاکید داشتند که چنین حرفی نزده‌اند!

خوردبین درباره قرعه سخت پرسپولیس در این لیگ اظهار کرد: ما باید در این هوا دو بار به اهواز برویم ولی سپاهان چهار هفته در خانه خودش بازی کند. نمی‌خواهم بگویم اینها از عمد است ولی واقعا کمال بدشانسی است. ضمن اینکه سوشا مکانی دروازه بان ما هم سه جلسه محروم بوده است. اگر سوشا بود قطعا نتایج اینطور تغییر می‌کرد.

وی با اشاره به عملکرد ایمان صادقی درون دروازه پرسپولیس، گفت: برای این بازیکن بازی در پرسپولیس سخت است. البته دیروز عملکرد خوبی داشت و روی هیچ کدام از گلها مقصر نبود.

سرپرست پرسپولیس در پایان گفت: من از تماشاگران می‌خواهم دندان روی جگر بگذارند و ما به زمان بدهند. قطعا بهتر خواهیم شد. خود تماشاگران با بازی‌هایی که پرسپولیس انجام می‌دهد امیدوار هستند.