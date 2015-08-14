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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۹

رئیس مخالفان سوری: موضع روسیه درقبال سوریه منعطف شده است

رئیس مخالفان سوری: موضع روسیه درقبال سوریه منعطف شده است

رئیس گروه موسوم به ائتلاف مخالفان سوری مدعی شد که در موضع روسیه در قبال سوریه انعطاف حاصل شده و اگر این موضع ادامه پیدا کند، امکان حل بحران سوریه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «خالد خوجه» رئیس گروه موسوم به مخالفان سوری در حاشیه سفر خود به مسکو گفت: در موضع روسیه درخصوص سوریه اخیرا شاهد انعطاف هستیم و اگر این مواضع منعطف از سوی روسیه ادامه داشته باشد امکان اتخاذ راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه وجود خواهد داشت.

خوجه تاکید کرد که در آینده همه گروههای مخالف سوری برای آمادگی درخصوص مشارکت در نشست ژنو ۳ گرد هم خواهند آمد.

وی درخصوص پیشنهاد «ولادیمر پوتین» رئیس جمهوری روسیه درخصوص ایجاد یک ائتلاف برای مقابله با داعش در سوریه گفت: ما به طرف روسی گفته ایم که پس از برکناری بشار اسد وارد این مساله خواهیم شد.

اخیرا هیئتی از سوی مخالفان سوری با وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کردند.

کد مطلب 2883026

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