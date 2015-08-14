انهدام باند خانوادگی سرقت از مشتریان بانک ها

به گزارش خبرگزاری مهر ۲۷ اردیبهشت ۹۴ فردی با مراجعه به کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر به مأموران اعلام کرد که کیف دستی اش حاوی مبلغ ۳۷ میلیون تومان وجه نقد به شیوه سرقت داخل خودرو، در زمان پنچرگیری لاستیک خودرو سرقت شده است.

پرونده در پایگاه سوم پلیس آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کیف قاپی به شیوه داخل خودرو و به دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

اظهارات مالباخته

مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای دریافت پول به بانک شعبه نعمت آباد مراجعه و مبلغ ۳۷ میلیون تومان وجه نقد دریافت و پس از آن به محل پارک خودرو مراجعه کردم؛ در حین رانندگی متوجه پنچری خودرو شده اما با این وجود توقف نکرده و با همان وضعیت پنچری خودرو ، تا خیابان سپید شمالی واقع در شهرک ولیعصر ادامه مسیر دادم ؛ با اطمینان از دور شدن از شعبه بانک نعمت آباد، کیف دستی خود را در زیر صندلی شاگرد راننده قرار گذاشته و مشغول به پنچرگیری ماشین شدم که ناگهان جوانی حدودا ۳۵ ساله در یک لحظه و در زمان انتقال لاستیک خودرو به داخل صندوق عقب، اقدام به سرقت کیف پول ها کرد و بلافاصله سوار یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵ شد و همراه همدستش (راننده موتور) فرار کرد.

شناسایی و دستگیری اعضای گروه سارقان زاغ زن

با توجه به شیوه و شگرد سرقت ، کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با اطمینان از نحوه شناسایی مالباخته در داخل بانک شعبه نعمت آباد ، به بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته بانکی پرداخته وسرانجام موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار بنام "محمدرضا " (۴۶ ساله) شدند .

بررسی سوابق محمدرضا نشان داد که وی در سال های گذشته نیز به اتهام سرقت به شیوه کیف قاپی بارها دستگیر و روانه زندان شده است. همچنین در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که برادر محمدرضا بنام "علیرضا" (۳۴ ساله) نیز همانند برادر بزرگتر خود دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت است و در طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۳، سه بار به اتهام کیف قاپی دستگیر و روانه زندان شده است .

با شناسایی "محمدرضا" و "علیرضا" به عنوان دو متهم پرونده ، مخفیگاه هر دو نفر آنها در مناطق "افسریه - ۱۵ متری سوم" و "خاوران - خیابان هاشم آباد" شناسایی و دستگیر شدند.

محمدرضا و علیرضا پس از دستگیری و در تحقیقات بعمل آمده از آنها ، صراحتا به دهها فقره کیف قاپی به شیوه زاغ زنی اعتراف و همدست و بچه محل سابق در منطقه اتابک بنام "داوود " (۴۲ ساله) را نیز به عنوان عضو سوم گروه معرفی کردند که داوود نیز در منطقه اسلامشهر - خیابان زرافشان، شناسایی و دستگیر شد.