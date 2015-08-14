تولید محصولات صنعتی باید جایگزین خام فروشی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی در ادامه سفر خود به شهرستان دامغان پیش از ظهر جمعه وارد کلاته رودبار شد و در نشستی که در آموزشگاه شهید خلمی برای بررسی مسائل و مشکلات این شهر انجام شد با اشاره به اهمیت حرکت به سمت محصولات صنعتی به جای خام فروشی تولیدات کشاورزی افزود: مهمترین راه ایجاد اشتغال آماده سازی زمینه تولید است.

وی با یادآوری رشد جمعیتی خوب شهر کلاته رودبار دامغان، مسئولیت شورای شهر و شهرداری را برای شناسایی ظرفیت و پتانسیل های در بخش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و فراهم کردن امکانات و زمینه نقش آفرینی مردم دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال کشاورزی و دامداری در منطقه یک یاز عوامل مهم جلوگیری از مهاجرت است.

استاندار سمنان ضمن اشاره به موفقیت دولت در کنترل افزایش قیمت ها تصریح کرد: نظر و عقیده صحیح این است که به جای پرداخت یارانه به مردم و رشد گداپروری به سمت توانمند سازی روی آورده و از هدر رفت سرمایه های کشور جلوگیری کنیم.

وکیلی اعتقاد دولت یازدهم را کاهش آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معرفی و عنوان کرد: گدا پروری هنر نیست بلکه باید به سمت و سوی دیگر که خودکفایی افراد را به همراه دارد گام برداشت.

۳۳ معدن فعال در منطقه کلاته رودبار دامغان

رئیس شورای اسلامی کلاته رودبار نیز در این نشست با بیان این مطلب که ۳۳ معدن فعال در کلاته رودبار وجود دارد ابراز داشت: ۱۴ معدن از این تعداد کوره کک پزی است که ۲۰۰ نفر از اهالی شهر را مشغول به کار کرده است.

قربان خبتی با یادآوری این نکته که ۹۰ درصد از عشایر استان سمنان در شهر کلاته رودبار اسکان داشته و نیاز به حمایت و همراهی مسئولان در حل مسائل و مشکلات خود دارند اظهار داشت: این شهر با داشتن آمار بالای جمعیتی توانسته از مهاجرت اهالی به سایر شهر ها جلوگیری کند .

کلاته رودبار از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان و در ۴۵ کیلومتری شمال این شهرستان واقع شده و حدود چهار هزار نفر جمعیت دارد.