به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید یاسر موسوی فرمانده بسیج طلاب شهرستان های ورامین و پیشوا که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت با اشاره به رویکرد دشمن برای ضربه زدن به اعتقادات و باورهای ملت ایران اظهار داشت: امروز دشمن تلاش دارد تا اعتقاد و باور مردم بویژه جوانان و نوجوانان را سست کند.

وی افزود: دشمن برنامه ریزی کرده تا به جای کشتن جوانان مسلمان، اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی آنان را از درون بکشد و در این راه سرمایه گذاری فراوانی را انجام داده است، امروز کشوری مثل انگلیس که هزینه راه اندازی شبکه های تلویزیونی را از مردمش اخذ می کند، برای مردم ما شبکه های رایگان راه اندازی می کند.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن میلاد باسعادت حضرت معصومه(س) اشاره کرد و ادامه داد: اسلام به دنبال حفظ کرامت انسانی زنان است و امروز مشاهده می کنیم که در غرب به اسم آزادی چه استفاده هایی از زنان می شود به طوریکه زنان در پشت ویترین مغازه ها به فروش می رسند.

وی اضافه کرد: گرمای هوا نباید موجب شود که برخی دختران خود را با وضعیت نامناسب به خیابان ها بیاورند و باید مردم ما نسبت به این موضوع توجه لازم را بکنند.

موسوی با انتقاد از وضعیت تبلیغات مذهبی و فرهنگی در سطح شهرستان ورامین عنوان کرد: متأسفانه تبلیغات فرهنگی با رویکرد مذهبی در شهرستان ورامین ضعیف است و امروز باید فضاسازی فرهنگی در شهر انجام شود و در این راستا تشکیل کمیته فضاسازی فرهنگی ضروری است.

وی با اشاره به مظلومیت شهدای ورامین گفت: اگر شهدای ورامین مظلوم نبودند امروز روی در و دیوار این شهر بیش از تبلیغ پیتزافروشی و مانتو تنگ، تبلیغ مرام این شهر را می دیدیم.