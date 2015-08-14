لزوم بررسی نقاط ضعف و قوت برجام/ ابهت پوشالی اسراییل شکسته است

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه برازجان در نماز جمعه این هفته برازجان با اشاره به آغاز دهه کرامت از اول ذیقعده، اظهار داشت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که برنامه‌های متنوع و ارزشمندی در این ایام برگزار شود.

حجت‌الاسلام حسن مصلح با تبریک سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر، بیان کرد: هر چند در گذشته وجود دختران را عار می‌دانستند ولی دختران در اسلام شخصیت پیدا کردند و شاهد تکریم دختران بودیم.

وی به برنامه‌های توافق هسته‌ای ایران و ۵+۱ اشاره کرد و افزود: نقاط ضعف و قوت این توافق باید به خوبی بررسی شود و این توافق را نباید صدر صد ایده‌آل بدانیم و نه اینکه این توافق را ذلت‌بار بدانیم.

امام جمعه برازجان با بیان اینکه توافق برجام نه فتح‌الفتوح بود و نه ترکمانچای، تصریح کرد: این توافق دارای برخی نقاط ضعف است که می‌توان به توقف به جای لغو برخی تحریم‌ها، لغو نشدن تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا، نحوه مکانیزم برگشت‌پذیری قطعنامه و آزاد نشدن دارایی‌های بلوکه شده ایران اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه اشاره کرد و افزود: در این جنگ شاهد پیروزی قهرمانانه حزب‌الله بودیم و مددهای الهی را دیدیم.

حجت‌الاسلام مصلح اضافه کرد: این هفته شهرستان دشتستان میزبان پیکر شهید سردار غلامرضا بیژنی بود که مردم حضوری گسترده و پرشور در این آئین داشتند و در این برنامه بار دیگر حضور همیشگی خود در صحنه و عشق و ارادت به شهدا را اثبات کردند.

بازنده اصلی توافق هسته‌ای رژیم صهیونیستی بود

امام جمعه جم نیز در خطبه‌های امروز نماز جمعه جم با اشاره به حضور گسترده مردم در آئین تشییع شهدا، اظهار داشت: مردم جم در این برنامه‌ها حضوری گسترده و پرشور داشتند و امروز نیز شاهد تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام خواهیم بود.

حجت‌الاسلام محمد گنجی با اشاره به توافقات هسته‌ای و برجام، بیان کرد: بازنده اصلی توافق هسته‌ای رژیم صهیونیستی بود و این توافق باعث سرخوردگی اسراییل و شکست این رژیم شد.

وی با اشاره به تلاش اوباما و جان کری برای تایید توافق توسط جمهوری‌خواهان کنگره، اضافه کرد: نباید در ایران نیز عده‌ای بر طبل اختلافات بکوبند و همه باید در مسیر ولایت فقیه حرکت کنیم و از اختلاف و دودستگی جلوگیری کنیم.

امام جمعه جم با تاکید بر اینکه مراحل قانونی توافق باید در آمریکا و ایران طی شده و نباید عجله کنیم و در مجلس و شورای امنیت ملی نیز باید نهایی شود، ادامه داد: ملت ایران امروز با اقتدار در برابر استکبار ایستاده و هرگز سر خم نخواهیم کرد و دشمنان آرزوی شکست ملت ایران را به گور می‌برند.

وی به سالروز پیروزی قهرمانانه حزب‌الله لبنان در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی اشاره کرد و افزود: مقاومت در جنگ ۳۳ روزه ثابت کرد که دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالایی است.

گنجی با بیان اینکه مقاومت در این جنگ با امکانات ناچیز در مقابل رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی به پیروزی رسید، تصریح کرد: کشورهای آمریکایی و اروپایی حامی رژیم صهیونیستی هستند.

وی در ادامه با تبریک به مناسبت روز دختر، خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب یکی از مسائل ضروری است که باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرد.

ابهت پوشالی اسراییل شکسته است

امام جمعه عسلویه نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به حقوق متقابل فرزندان و والدین اظهار داشت: نام نیکو گذاشتن بر فرزند، آموزش احکام و معارف دین به فرزند و تربیت اسلامی از جمله این حقوق است.

حجت‌الاسلام سیدعلی هاشمی نژاد با اشاره به ۲۳ مرداد سالروز مقاومت جانانه ملت لبنان در جنگ ۳۳ روزه با رژیم صهیونیستی، افزود: رزمندگان حزب الله شکست مفتضحانه‌ای را بر این رژیم غاصب وارد کردند و ابهت پوشالی اسراییل را شکستند.

وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت معصومه و آغاز دهه کرامت، اضافه کرد: انتظار داریم شاهد برپایی جشن‌ها و برنامه‌های خوبی در این دهه در شهرستان عسلویه باشیم.

امام جمعه عسلویه با گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود قهرمانانه آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، گفت: آزادگان عزیز سال‌های سختی را در زندان های رژیم صدام گذراندند در حالی که در چنگال رژیم بعثی بودند اما اعتقادات و دین خود را حفظ کردند و دین خود را به به اسلام و نظام اسلامی و انقلاب و امام ( ره) ادا کردند.

وی با تاکید بر اینکه شعار مرگ بر آمریکا باید شعار همیشه ملت ما باشد، تصریح کرد: این خواسته آحاد ملت و وصیت شهدا و میثاق جانبازان ماست و تا خوی ددمنشی در وجود آمریکا شیطان بزرگ هست این شعار ملت ما محکم و استوار خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تشییع شهدای گمنام فضای کشور و استان را عطر آگین کرد، ادامه داد:‌ کار ارزشمندی است که مردم ولایتمدار با حضور خود یاد و نام شهدا را گرامی داشته و اعلام می‌کنند که با تجدید میثاق با آرمان شهدای گرانقدر آماده حضور در تمام صحنه‌های انقلاب تحت فرامین مقام عظمای ولایت هستیم.