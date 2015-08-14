پیش فروش اینترنتی نمایش «+ حقوق» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش بلیت «+حقوق» جدیدترین تجربه اجرایی امین عظیمی که قرار است از ۳۰ مرداد ماه در سالن داربست گالری «محسن» روی صحنه برود، آغاز شد.

«+حقوق» روایتی گروتسک از آدم‌هایی است که در جستجوی اضافه حقوق خود دست به هر کاری می‌زنند و هیچ سدی جلودارشان نیست.

در این اجرا که هر شب تنها میزبان ۳۰ مخاطب در ساعت‌های ۱۸:۳۰ و ساعت ۲۰:۳۰ خواهد بود اجراگرانی همچون مریم اسکندری، شادی برقعیان، ساناز طاری، محمد کارخانه، مریم نجاتی، حمید نیک سیلمانی به ایفای نقش می‌پردازند.

بهای هر بلیت ۲۰ هزارتومان است اما دانشجویان می‌توانند با ارائه‌ کارت معتبر با ۵۰ درصد تخفیف برای سانس نخست هر اجرا ساعت ۱۸:۳۰، بلیت ۱۰ هزار تومانی پیش خرید کنند.

پروژه اجرایی «+ حقوق» بر اساس نمایشنامه‌ای از «ژرژ پرک» با برگردان زهره ناصحی شکل گرفته و مخاطب را در طول اجرا در موقعیتی نامتعارف و تامل برانگیز قرار می‌دهد.