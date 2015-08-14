پاکسازی مطقه «المضیق» در الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، منابع امنیتی از پاکسازی منطقه «المضیق» در شرق الرمادی خبر دادند.

این منابع همچنین از پیشروی ارتش و نیروهای مردمی عراق در الرمادی و نزدیک شدن به پاکسازی کامل این شهر از تروریستهای داعش خبر دادند.