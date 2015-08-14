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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

پاکسازی مطقه «المضیق» در الرمادی

پاکسازی مطقه «المضیق» در الرمادی

ارتش عراق منطقه المضیق در الرمادی را از وجود تروریستهای داعش پاکسازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، منابع امنیتی از پاکسازی منطقه «المضیق» در شرق الرمادی خبر دادند.

این منابع همچنین از پیشروی ارتش و نیروهای مردمی عراق در الرمادی و نزدیک شدن به پاکسازی کامل این شهر از تروریستهای داعش خبر دادند.

کد مطلب 2883065

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