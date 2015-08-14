برون رفت از مشکلات اقتصادی تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: توافق هسته ای با ۱+۵ در مذاکرات اثر معکوس بر اوضاع اقتصادی کشور گذاشته است.

وی بیان داشت: گسترش رکود اقتصادی با وجود توافق با طرفهای غربی باعث تعجب مردم و تحلیل گران اقتصادی و سیاسی کشور شد.

حجت الاسلام لطفی افزود: سقوط قیمت نفت با پایین ترین رقم، رکود صنعت و تجارت، کاهش تولیدات داخلی، رکود در بازار، افت شاخص بازار سهام و... این حقیقت را روشن کرد که برون رفت از مشکلات اقتصادی با اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.

امام جمعه ایلام اظهار داشت: متاسفانه روند کنونی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی کشور گره زدن حل مشکلات کشور به توافق هسته ای است و این بزرگترین اشتباه راهبردی در حل معضلات کشور است.

وی تصریح کرد: اضافه بر همه اینها موضع گیری اخیر امریکا و وزیر خارجه امریکا بعد از توافق حاکی از این است آنها به دنبال توافق هسته ای نبوده و نیستند بلکه با حرفهای تهدید آمیز و فشار و تحریم های مجدد درصد تحمیل خواسته های ظالمانه خود هستند لذا اعتماد به آمریکا و کشورهای غربی عقلایی و مقرون به صرفه نیست.

حجت الاسلام لطفی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آزادگان عزیز دوران دفاع مقدس نماد عزت و اقتدار و شکست ناپذیری انقلاب و نظام و ملت بزرگ ایران هستند و سالهای مجاهدت مظلومانه و خاموش و بسیار سخت و دشوار آزادگان عزیز در اسارتگاه های مخوف عراق آن هم با شکنجه های قرون وسطایی از جمله مقاطع تاریخ ساز و فراموش نشدنی تاریخ پرشکوه و درخشان ملت بزرگ ایران است.

وی گفت: آزادگان عزیز در دوران اسارت خود عالیترین جلوه های فداکاری و صبر و استقامت و پایداری را در سخت ترین شرایط به نمایش گذاشتند، آنها با تحمل شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی ماموران درنده خوی رژیم صدام آبروی امام و ملت ایران را حفظ کردند و کوچکترین ضعف و نرمشی در برابر جلادان از خود نشان ندادند.

لطفی همچنین در ادامه سخنان خود افزود: ۲۵ مرداد ولادت حضرت فاطمه معصومه خواهر گرامی امام رضا در ۱۷۳ هجری قمری و روز دختر و آغاز دهه کرامت است.

وی ادامه داد: حضرت فاطمه معصومه یکی از بانوان با فضیلت و کرامت خاندان پیامبر اکرم است، این بانو تحت تربیت پدر خود امام موسی بن جعفر و برادر گرامی ایشان امام هشتم در سن جوانی عالی ترین مراحل کمالات انسانی را به دست آورد و از نظر تقوا و پارسایی در مدار عصمت که ویژگی خاص ۱۴ معصوم است قرار گرفت.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: اما مهمترین ویژگی این بانوی بزرگ مقام ولایت مداری و حمایت جانانه از امامت برادر بزرگوارش ثامن الحجج بود. همه مشکلات سفر طولانی از حجاز تا ایران برای زیارت برادر و در کنار او بودن را بر جان خرید اما اجل به او مجال نداد و دست تقدیر الهی مزار او را بزرگترین دانشگاه علوم انسانی رقم زد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۲۳ مرداد پایان جنگ ۳۳ روزه مقاومت اسلامی لبنان با رژیم صهیونیستی و پیروزی غرور آفرین و تاریخی حزب الله لبنان به رهبری حجه الاسلام سید حسن نصر الله و روز مقاومت اسلامی است.

امام جمعه ایلام بیان داشت: این پیروزی بزرگ در واقع پیروزی انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران و جهان اسلام بود چرا که اولین پیروزی بر رژیم صهیونیستی در طول ۶۰ سال اشغالگری بود. رژیم صهیونیستی همواره خود را قدرت بلامنازع جهان و خاورمیانه می دانست لذا این شکست خفت بار بزرگترین شکست در دوران اشغالگری برای رژیم کودک کش صهیونیستی رقم زد و امروز رژیم صهیونیستی هم ضعیف ترین و هم منفورترین رژیم ها در جهان شناخته شد.

وی با اشاره به ۲۱ مرداد روز حمایت از صنایع کوچک، گفت: یکی از وظایف مهم دولت و دست اندرکاران حمایت و قدردانی از صنعتگران و متخصصان داخلی است که باید آنان را با کمک های مادی و معنوی تشویق به کار کنند، به طور قطع توسعه صنعت کشور مبتنی بر ایجاد انگیزه و مشوق های لازم به متخصصان و صنعت گران کشور است.