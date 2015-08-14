التزام عملی به وصایای شهدا راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلام علی نعیم آبادی پیش از ظهر امروز در آئین گرامیداشت سه شهید والامقام روستای بادله کوه از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان که در حسینیه حضرت سید الشهداء (ع) این روستا برگزار شد ضمن تاکید بر التزام عملی به وصایای شهدا افزود: شهیدان بهترین و ارزشمند ترین الگوی ملت های مسلمان هستند.

وی با یادآوری این مطلب که همه ملت ایران مدیون خون پاک شهدا بوده و باید به گونه ای عمل کنند که ادامه دهنده خوبی های آن ها باشند خاطرنشان کرد: شهادت آرزویی بود که رزمندگان انقلاب و دفاع مقدس در جنگ حق علیه باطل به آن دست پیدا کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خانواده های شهدا را گنجی بی پایان و اسوه های صبر و استقامت معرفی و تصریح کرد: شهادت نقطه اوج کمال و انسانیت است امروز هر چقدر به عمق و اهمیت واژه شهادت پرداخته شود نمی توان به ارزش ها و معنای بلند این واژه دست پیدا کرد.

به گفته نعیم آبادی شهدای والامقام با تقدیم جان خود به دنبال این بودند که عفت، غیرت و حیا در جامعه برقرار شود و وظیفه ما به ویژه نسل جوان این است که همواره پاسدار خون پاک و مطهر شهدا باشیم و لحظه ای از آرمان های انقلابی و رفیع شهدا کوتاه نیاییم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و لازمه توجه به آن تاکید کرد: اگر می خواهیم دشمن شاد نشود و شرمنده خون پاک شهدا نباشیم باید کمر همت ببندیم و بیل به دست بگیریم و روی پای خودمان بایستیم و به اقتصاد مقاومتی فرموده رهبر فرزانه انقلاب عمل کنیم چون جنگ امروز، جنگ اقتصادی است.

در این آئین استاندار سمنان، امامان جمعه شهرهای دامغان، دیباج، کلاته رودبار، روحانیت، فرماندهان و پرسنل نیروی نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه های اجرایی استان و شهرستان، همرزمان شهدا، خانواده معظم شهدا و قشرهای مختلف مردم حضور و یاد و خاطره شهیدان رحمت الله عالیشاهی، عربعلی حشبن و ابراهیم شبستانی از شهدای والامقام روستای بادله کوه را گرامی داشتند.

روستای بادله کوه از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان بوده و در ۷۰ کیلومتری شمال این شهرستان واقع شده است.