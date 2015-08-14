انتقاد از بی توجهی به مرگ صدها میلیون ماهی در زاینده رود

سپهر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بیش از یک ماه از بسته شدن آب زاینده رود می گذرد و بستر رودخانه در برخی قسمت ها به طور کامل خشک شده و در برخی قسمت ها هنوز اندک آبی دارد در این میان ماهی ها در حال از دست دادن زیستگاه خود هستند و نفس های آخر را می کشند.

وی با بیان اینکه در چندین سال اخیر تراژدی مرگ ماهیان زاینده رود به عادتی تبدیل شده که در شان شهر اصفهان نیست اظهار داشت: درحالیکه این همه ماهی در زاینده رود تلف می شود کمترین واکنشی نسبت به این موضوع در میان مردم و مسئولان دیده نمی شود.

این فعال حقوق حیوانات با اشاره به اینکه فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان اصفهان از مرگ صد میلیون ها ماهی در زاینده رود خبر داده است تصریح کرد: بی توجهی عمومی نسبت به این مساله داستانی غم انگیزتر از اصل مرگ ماهی ها است. چرا که در این شهر که به فرهنگ، ادب و هنر شهرت دارد صد میلیون موجود زنده در زندگی بخش ترین منطقه آن که به زنده رود معروف است، تلف می شود و تنها واکنش های جسته گریخته و بدون پیگیری از سوی برخی از مسئولان به گوش می رسد.

سلیمی با انتقاد از این بی تفاوتی مردم و مسئولان اصفهان نسبت به حیات موجودات زنده آن را خطری بزرگ برای شهر اصفهان دانست و افزود: به نظر می رسد مردم نسبت به طبیعت و موجودات زنده بی رحم شده اند.

وی با اشاره به واکنش مردم و رسانه ها نسبت به کشتار سه توله خرس توسط شکارچی ها در این شهر و تبدیل آن به خبر اول بسیاری از رسانه ها گفت: اما امروز مردم و حتی دوستداران محیط زیست با بی تفاوتی از کنار مرگ صد میلیون قطعه ماهی آن هم در اثر بی توجهی یک دستگاه دولتی نسبت به حق آبه زاینده رود و بر خلاف دستور رییس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، می گذرند.

این فعال حقوق حیوانات تأکید کرد: البته مدیر کل محیط زیست اصفهان بابت مرگ ماهی های زاینده رود از وزارت نیرو خسارت مطالبه کرده است اما معلوم نیست که این مطالبات پیگیری می شود و شاهد اقدامات عملی و حقوقی برای پیدا کردن عاملان مرگ صد میلیون ماهی در زاینده رود خواهیم بود.

سلیمی یادآور شد: پیش از این گروه های حامی حیوانات هشدار داده بودند که باز کردن موقت آب زاینده رود ممکن است بازگشت موقتی حیات به زاینده رود را موجب شود اما پس از قطع شدن آب مرگ ده ها میلیون ماهی و آبزی را به همراه دارد و زنده رود را به مرده رود تبدیل می کند.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور از زمان تبلیغات انتخاباتی و پس از آن در سفرهای استانی همواره بر جاری بودن زاینده رود تاکید کرده اظهار داشت: همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در اردیبهشت امسال تاکید کرده بود که آب تا پایان سال ۹۴ در زاینده رود جاری خواهد ماند. اما در حال حاضر آب بر روی این رودخانه قطع شده است.

این فعال حقوق حیوانات تاکید کرد: زاینده رود مادر تمدن اصفهان و دلخوشی مردم این شهر است که خشکیدن آن گذشته از مضرات زیست محیطی به منزله خشک شدن امید مردم این شهر است.

سلیمی با بیان اینکه زاینده رود نبایدبرای کاشت خیار، هندوانه، برنج و میوه در بالا دست خشک شود تصریح کرد: این مساله بویژه پس از لغو تحریم ها و ورود گردشگران خارجی برای بازدید از اصفهان بسیار حایز اهمیت است.

به گفته وی، زاینده رود خروشان و زیبا می تواند به منبعی بزرگ برای جذب درآمدهای گردشگری تبدیل شود و مسئولان نباید اجازه دهند این رودخانه ارزشمند قربانی کشاورزی با راندمان بسیار پایین و یا صنایع آلاینده شود.