مازنیها برای شهدای غواص حماسه آفرینی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در خطبه های نماز جمعه ساری، با تقیر از حضور حماسی مردم استان در آیین استقبال و تشییع شهدای غواص یادآور شد: مردم استان در تشییع پیکرهای لاله های گمنام و غواص بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق و انقلاب دیگری ایجاد کردند.

وی با عنوان اینکه حال و هوای استان با حضور پیکرهای مطهر لاله های شهید و غواص معنوی تر شده است، بیان داشت: حضور مردم در آیین وداع و تشییع بسیار باشکوه بوده است.

وی ددر بخش دیگری از سخننانش با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد یادآور شد: در این کوتاه با توطئه های آمریکا وانگلیس و انجام عملیات آژاکس، دولت مصدق سرنگون شد اما سخنان بسیاری درباره این کودتا وجود دارد و برای همیشه تاریخ آن را محکوم می کنیم.

حجت الاسلام قاسمی به دهه کرامت و حج اشاره و اضافه کرد: حجاج نمایندگان جمهوری اسلامی ایران هستند و باید شان و منزلت کشور اسلامی مان را به نمایش گذارند.

امام جمعه موقت ساری، همچنین با گرامیداشت دهه کرامت از مادران و دختران خواست تا حضرت معصومه (س) را به عنوای الگوی خود قرار دهند.

حجت الاسلام قاسمی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی تصریح کرد: آزادگان سمبل ایثار و مقامت هستند که در برابر حزب بعث و دشمن ایستادگی کردند.

وی در بخشی از خطبه های نماز جمعه از حزب الله لبنان و مقاومت مردم فلسطین به عنوان قدرت جهان اسلام یاد کرد که ابهت پوشالی استکبار را به شکست کشانیده اند.

امام جمعه موقت ساری به تحولات و بحران های منطقه خاورمیانه اشاره و تصریح کرد: فرقه و گروهک هایی نظیر داعش، دست پرورده استکبار هستند که روزی بلای جان آنان خواهند شد.