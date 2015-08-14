چرا ظریف به ترکیه نرفت؟ / جای خالی «مشاوره در بزنگاه» در دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان خبرنگار واحد مرکزی خبر (خبرگزاری صدا و سیما) در آنکارا، در یادداشتی که با عنوان «چرا ظريف به تركيه نرفت؛ قدرت رسانه يا ديپلماسي؟ » در صفحه شخصی خود منتشر کرده است، به روایت تعویق چهارباره سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه و تعویق این سفر در هفته گذشته پرداخته و نکاتی را در این باره گوشزد کرده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

«چرا ظريف به تركيه نرفت؛ قدرت رسانه يا ديپلماسي؟

چرا گاهي دستگاه ديپلماسي كشور از داشتن مشاوره در بزنگاه‌ها بي‌بهره است؟

روز سه‌شنبه و با پايان مرخصي يك هفته ايم قرار بود به انكارا برگردم كه خبر دادند جناب آقاي ظريف وزير امورخارجه دوشنبه شب در سفري منطقه ايي ابتدا به انكارا عزيمت خواهند كرد وسپس به بيروت ودمشق، خب طبيعي است كه من به عنوان خبرنگار و نماينده رسمي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران در تركيه ميبايست در محل ماموريت حضور ميداشتم .

پس از رايزني باوازرت امور خارجه قرار شد با پرواز اختصاصي وزير ايشون رو همراهي كنم، پاس خدمت خودم رو در اختيار تشريفات وزارت خارجه گذاشتم و در انتظار خبر ساعت پرواز ماندم، قرار بود هواپيماي وزير امور خارجه تهران رو به مقصد انكارا دوشنبه شب ساعت ٢١ ترك كند، در مسير فرودگاه مهراباد بودم كه از تشريفات وزارت خارجه خبر دادند كه سفر به تاخير افتاده و منتظر باشيد، برگشتم، نيمه هاي شب بود كه خبر دادند ساعت ٥:٣٠ دقيه بامداد فرودگاه باشيد ساعت ٤ صبح در حال اماده شدن بودم كه باز پيامكي با اين مضمون رسيد؛ پرواز اقاي ظريف به انكارا در ساعت ١٤ انجام ميشود لطفا ساعت ١٢:٣٠ ظهر در پاويون حضور داشته باشيد.

كمي شك كردم كه نكند سفر كنسل شود و من هم بليطي رو كه از قبل رزرو شده بود كنسل كرده بودم بلا تكليف بمانم .

ساعت ١٢ نرسيده به فرودگاه دوباره وبراي چهارمين بار تماسي از تشريفات وزارت خارجه گرفته شد كه پرواز به جاي ١٤ ساعت ١٥:٣٠ دقيقه انجام ميشود، بالاخره به محل پاويون كه رسيدم به من گفتن كه سفر آقاي ظريف به انكارا كنسل شده وايشون راهي بيروت ميشوند وشما هم كه مسافر انكارا بودين نميتونيد ايشون رو همراهي كنيد

از صبح دغدغه كنسل شدن سفردر لابه لاي ذهنم تردد ميكرد اينكه با لغو اين سفر من يك ميليون ضرر كردم مهم نبود چون بليطم رو كنسل كرده بودم وميبايست دوباره بليط تهيه ميكردم اما نكته مهم اين بود كه در شرايط كنوني وپر از مخاطره روابط دو جانبه ايران وتركيه چرا مشاوره درستي به وزير امور خارجه كشورمان داده نشد، چرا وزيري كه از دشوارترين مذاكرات تاريخ يكصد ساله جامعه جهاني سربلند بيرون آمده بايد به دنبال سفر به كشوري باشد كه رييس جمهورش بيش از يكصد وبيست روز پيش براي جمهوري اسلامي ايران بر سر مساله يمن شاخ وشانه كشيده؟ چراهاي زيادي از پس ذهنم ميگذشت و همزمان رسانه هاي تركيه رو هم رصد ميكردم و همه انها به اتفاق از لغو شدن و يا تغيير در برنامه سفر به نقل از وزارت امور خارجه تركيه خبر ميدادند .

پس از چند ساعت انتشار خبر موج جديدي در رسانه هاي تركيه و به تبع ان ايران راه افتاد كه لغو سفر وزير امورخارجه ايران به دليل انتشار مقاله اي در روزنامه جمهوريت بود و شروع كردند به تحليل محتواي اين مقاله.

روزنامه جمهوريت كه رسانه مخالف دولت وشخص رييس جمهور تركيه است همان روزنامه ايي است كه دهم خرداد و يك هفته مانده به بيست وپنجمين انتخابات پارلماني تركيه تصاويري از ارسال سلاح توسط ميت (سازمان اطلاعات تركيه) به سوريه را منتشر كرد كه اگر نگوييم دليل اصلي ناكامي حزب حاكم در انتخابات بود يكي از مهمترين دلايل به شمار مي رود و به نوعي در گلد تايم انتخابات به افكار عمومي تشنه واقعيتهاي سياسي اين كشور خط داد.

همين روزنامه تنها رسانه اي بود كه كاريكاتور توهين اميز شارلي ابدو را منتشر كرده بود

نقطه عطف مقاله دكتر ظريف كه همه رسانه ها وتحليگران تلويزيوني تركيه بر ان تاكييد داشتند اين جمله بود كه ارتش اشغالگر نميتواند دموكراسي را به ارمغان بياورد، شايد اين مقاله تاثيري در تصميگيري مقامات تركيه نسبت به ميزباني وزير امورخارجه داشته اما همه داستان اين نيست

همه داستان همين مساله كه رسانه هاي تركيه و ايران ميگويند نيست بلكه داستان را بايد در صفحات پايگاه اينترنتي پرس تي وي جستجو كرد انجايي كه خبر از همكاري سميه دختر رييس جمهور تركيه با تيم پزشكي داعش براي مداواي مجروحين اين گروه تروريستي در شهرهاي مرزي تركيه ميداد. موضوعي كه روزنامه سوزجو هم به ان اذعان كرد، با انتشار اين مطلب در پايگاه اينترني شبكه پرس تي وي كه البته به نقل از رسانه هاي تركيه بود موجي از انتقادات به سمت جمهوري اسلامي ايران راه افتاد كه البته سونامي اين موج از سفارت ايران در انكارا بيشتر نرفت .

هر چند با پيگيريهاي بنده وجناب اقاي بيكدلي سفير محترم در انكارا براي رفع اين سوء تفاهم تلاشهايي شد اما گويا مقامات كاخ چانكايا والبته كاخ سفيد جديد آستانه تحملشان بسيار پايين تر از اين حد است

به هر حال در زماني كه زير خاكستر روابط ايران وتركيه اتشي در انكارا نهفته است شايسته بود كه براي سفر وزيري كه از سوي دشمنش قابل احترام ياد ميشود برنامه ريزي و رايزنيهاي بيشتري انجام ميشد تا اين طور عامدانه و ازسر بقض با اعتبار نه وزير بلكه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران بازي نشود

اينطور جاهاست كه مشخص ميشود قدرت رسانه بالاتر است يا ديپلماسي؟ آيا بهتر نبود وزير امور خارجه كشورمان در شرايط كنوني و حساس روابط ايران وتركيه كه هر دو بر لبه تيغ حركت ميكنند، در جريان جزييات بيشتر مسائل قرار ميگرفتند؟ ايا بهتر نيست كه هر سفر پيش از برنامه ريزي در كفه ترازوي منافع ملي قراربگيرد؟ ايا بهتر نبود به جاي عجله در سفر وزير امورخارجه ابتدامقامات تركيه مواضع خودشان را تغيير دهند تا حيثيت موفق ترين مرد عرصه ديپلماسي تاريخ جمهوري اسلامي ايران خدشه دار نشود؟

گاهي بايد بپذيريم پرواز موفق سياست با دو بال رسانه و ديپلماسي، كشور را به اوج مي رساند

مجيد اخوان»