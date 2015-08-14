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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

حزب الله لبنان ابهت پوشالی رژیم اسرائیل را از بین برد

حزب الله لبنان ابهت پوشالی رژیم اسرائیل را از بین برد

زنجان - نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: حزب‌الله لبنان با اقتدار و مقاومت خود توانست ابهت پوشالی اسرائیل را نابود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با بیان اینکه ۲۳ مرداد یکی از روزهای پرافتخار در تاریخ مسلمانان است، افزود: صبر، استقامت و مقاومت جوانان انقلابی و مسلمان در کشور لبنان در برابر ارتش رژیم جعلی اسرائیل موجب پیروزی شد و اسرائیل را در انزوا قرار داد.

وی با یادآوری اینکه ارتش‌های عربی در گذشته همواره در برابر ارتش رژیم اسرائیل شکست خورده بودند، ادامه داد: مقاومت و اقتدار حزب‌الله لبنان تمامی معادلات منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را برهم ریخت.

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: دنیای استکبار از هیچ کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی درخصوص رژیم اسرائیل کوتاهی نکرده و امروزه با تمام توان در کنار این رژیم است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به ۲۶ مرداد سال ۶۹ و آغاز بازگشت آزادگان به کشور، افزود: آزادگان در دوران اسارت خود هویت، اقتدار و عزت ایرانی و اسلامی را به نمایش گذاشته و عزت و شرف را برای ایرانیان به ارمغان آوردند.

حجت‌الاسلام خاتمی با گرامیداشت سالروز ولادت با سعادت کریمه اهل‌بیت (ع) گفت: باید دختران و بانوان، با شخصیت والا و بزرگ این بانوی بزرگ اسلام آشنا شوند.

وی لزوم الگوگیری از رفتار حضرت معصومه(س) را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تلاش شود با معرفی شخصیت‌ها و شیوه زندگی اهل‌بیت (ع) نسبت به توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اقدام شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان ادامه داد: حضرت معصومه (س) الگوی کامل در بعد علمی، ایمان و عفاف و تقوا برای دختران هستند.

حجت‌الاسلام خاتمی با تقدیر از حضور مردم زنجان در مراسم تشییع شهدا همچنین شهید محمدجعفر منتجبی، گفت: امروز اقتدار و عزت ایران اسلامی و توسعه و پیشرفت آن در عرصه‌های مختلف مدیون خون شهداست و باید همه قدردان این امر باشیم.

کد مطلب 2883102

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