  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۲۸

امام جمعه کرمانشاه:

داعش دست پرورده صهیونیست برای شکست مقاومت است

داعش دست پرورده صهیونیست برای شکست مقاومت است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: داعش دست پرورده صهیونیست برای شکست دادن مقاومت در جهان است.

 به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در کرمانشاه با توصیه همگان به دوری از معصیت اظهار داشت: ۲۳ مرداد ماه روز مقاومت اسلامی و پیروزی حزب‌الله لبنان بر ارتش جنایتکار صهیونیست است روزی که حزب الله چهارمین یا ششمین ارتش دنیا را وادار به عذرخواهی و عقب نشینی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه داعش را دست پرورده صهیونیست برای شکست مقاومت در جهان عنوان کرد و افزود: صهیونیسم جهانی از مقاومت ضربه خورده و با تمام تجهیزات هوایی، زمینی، دریایی و ... در مدت ۳۳ روز وادار به عذرخواهی در برابر لبنان شد.

آیت‌الله علما با اشاره به ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) در اول ماه ذی‌القعده گفت: این روز به نام روز دختر نامگذاری شده تا آن بانوی گرامی(س) الگوی تمام مردان و زنان باشد همچنان که امروز مغز اسلام در قم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مرکز انقلاب اسلامی ایران از قم آغاز شد، تصریح کرد: تمام این برکات حول محور مزار مقدس کریمه اهل بیت(س) است و این مسئله تفاوت میان ارزش‌های اسلامی با ارزش‌های پوچ غربی و شرقی را نمایان می‌کند.

آیت‌الله علما مرقد حضرت معصومه(س) را محل صدور بصیرت، علم، دانش و تفکر به سراسر دنیا دانست و با استناد به فرمایش امام راحل عفت و حیا را فطری عنوان کرد و افزود: شخصیت بانوان با حفظ حجابشان نمایان است و رعایت دستورات اسلام سبب ارتقای منزلت و شخصیت آنان است.

خطیب جمعه کرمانشاه با تبریک سالگروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در روز ۲۶ مرداد ماه بیان کرد: آزادگان حق زیادی به گردن انقلاب و اسلام دارند و زندگیشان دائرةالمعارف و درسی برای همه ما است زیرا انقلاب، ولایت و نظام را در اسارت حفظ کردند.

وی در ادامه با اشاره به حماسه خونین پاوه و استقامت مردم و دلاوری‌های شهید چمران و نیز سالروز کودتای آمریکایی انگلیسی در ایران در ۲۸ مرداد گفت: آمریکا و انگلیس در آن کودتا برای بازگرداندن شاه به کشور ظلم و ستم را به مردم ایران تحمیل و با بازگرداندن شاه نفت و گاز و فرهنگ ما را غارت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گرفتاری‌های فرهنگی کشور را سوغات آمریکا و انگلیس برای بازگرداندن شاه به کشور دانست و افزود: مقام معظم رهبری همواره نسبت به پیامدهای اعتماد به آمریکا هشدار دادند و باید فرمایشات ایشان آویزه گوش مردم و مسئولان باشد.

آیت‌الله علما با استناد به فرمایش مقام عظمای ولایت گفت: آمریکا قابل اعتماده نبوده و نخواهد بود چرا که نتیجه اعتماد نخست وزیر وقت ایران، مصدق به آمریکا اسارت و زندانی کردن خودش بود.

وی  با استناد به گفته رئیس جمهور اوباما با این بیان که به تدریج در پی ساقط کردن نظام اسلامی ایران هستند گفت: آمریکایی‌ها در نانجیبی نمره ۲۰ دارند و گروه خونی آمریکا ظلم و ستم و تربیت داعش و القاعده و النصره است.

امام جمعه کرمانشاه خواستار تذکر خطر آمریکا به نسل آینده شد و افزود: آمریکا ارتشی درست کرده که هر زمان بخواهد مشتی از آن را برای نابودی مردم می‌فرستد.

آیت‌الله علما با اشاره به روایت امام علی(ع) تقوا را عامل تمام معنویات و ریشه تمام اخلاقیات دانست و گفت: فطرت انسان تغییر ناپذیر بوده و با گناه و مکروهات تضعیف و کم نور می‌شود.

وی در پایان ماهیت قرآن را نسخه شفابخش برای انسان‌ها عنوان و تصریح کرد: قطع ارتباط با خدا در حکم موت است و انسان بی‌تفاوت و به دور از بندگی خداوند، درونش از هم پاشیده است.

کد مطلب 2883105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها