برنامه ششم توسعه فرصت مغتنمی برای حل مشکلات آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی ظهر جمعه در نشست مسئولان شهرستان بناب با وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشکلات زیاد در حوزه آموزش و پرورش گفت: به دلیل همین مشکلات اولویت اول بنده پیگیری مسائل مربوط به آموزش و پرورش بود و در طی این مدت در حد توان کارهایی در این بخش انجام شده است.

همچنین با تأکید بر ضرورت حل مشکلات آموزش و پرورش گفت: اگر کشوری می خواهد به توسعه دست یابد، باید به آموزش و پرورش بها دهد.

وی افزود: در ۳۷ سال گذشته و با توجه به مشکلات بعد از جنگ تحمیلی واقعیت این است که نمی گویم به آموزش و پرورش ظلم شده، ولی کم توجهی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپس اجرای برنامه ششم توسعه را فرصت مغتنمی برای حل مشکلات آموزش و پرورش دانست و افزود: مجلس آماده است قدمهای مثبتی را در جهت حل مشکلات آموزش و پرورش در تمام بخشهای آن و در قالب برنامه ششم بردارد.

باقری بنابی تأکید کرد: برنامه ششم توسعه بهترین فرصت برای ارتقای معیشت، ساخت و ساز و سایر مسائل مربوط به آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه بحث رتبه بندی معلمان نباید رسانه ای شود؛ گفت: انتظار داریم این موضوع توسط دولت از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی نشود، چرا که با طرح آن افزایش تورم در جامعه را شاهد می شویم. لذا پیشنهاد می شود دولتمردان اجرای طرح رتبه بندی را در سکوت کامل انجام دهند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به کمبود نیروی انسانی در دوره ابتدایی آموزش و پرورش بناب اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی آموزش و پرورش نیروهای مقطع متوسطه که هیچ آشنایی لازم با دروس مقطع ابتدایی را ندارند، باید در این مقطع تدریس کنند.

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه امکانات رفاهی و زیرساخت ها برای فرهنگیان عزیز در بناب در حد زیر صفر است، تکمیل خانه معلم این شهرستان را که از ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، خواستار شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وی هیچ دخالتی درخصوص انتخاب مدیران مدارس نداشته است، از وزیر آموزش و پرورش خواست در بحث انتخاب مدیران مدارس و حتی معاونان آنها کاری انجام دهند که ضابطه مند باشد و کسی که مدیر مدرسه می شود دارای شاخصه های لازم باشد.

وی تصریح کرد: برای اینکه از حاشیه های سیاسی دور باشیم، انتخاب مدیران مدارس باید ضابطه مند باشد.

تعداد بی سوادان بناب در سال گذشته ۴۷۴۹ نفر بودند

فرماندار بناب نیز در جمع مدیران مدارس و فرهنگیان بناب با ارائه گزارشی از وضعیت آموزش و پرورش شهرستان بناب گفت: هم اکنون ۲۴ هزار دانش آموز در ۲۲۵ آموزشگاه در قالب ۹۶۶ کلاس درس مشغول تحصیل هستند.

ولی الله فرج اللهی افزود: براساس آمارهای موجود در سال ۹۳ تعداد بی سوادان بناب ۴ هزار و ۷۴۹ نفر بودند که با تمهیدات انجام شده توانستیم یک هزار نفر از آنها را کاهش دهیم.

وی سپس از راهیابی ۳۲ نفر از دانش آموزان این شهرستان به المپیادهای مختلف کشور خبرداد و گفت: یکی از مشکلات جدی و حیاتی آموزش و پرورش بناب بحث قدیمی بودن ساختمانها و فضاهای آموزشی بود که محدودیتهای مالی در دولت باعث شد پای خیران به این بحث باز شود و در سایه تلاش خیران و نماینده مردم در مجلس توانستیم در یک سال گذشته ۱۵ مدرسه را در قالب ۱۱۴ کلاس با زیربنای ۱۸ هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تخریب کنیم و در حال بازسازی هستیم.

این مسئول دولتی در شهرستان بناب اضافه کرد: سهم مشارکت آموزش و پرورش در این بخش نزدیک به ۷ میلیارد تومان است که در صورت تخصیص ظرف یکسال این طرحها تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

فرج اللهی با اشاره به کمبود نیروهای خدماتی و سرایدار در مدارس بناب، تکمیل خانه معلم را از مطالبات جدی فرهنگیان اعلام و اظهارکرد: این طرح از ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات و نیازهای آموزش و پرورش بناب، بر احداث کانون دانش آموزی، اردوگاه دانش آموزان که زمین آن خریداری شده، تکمیل خانه معلم، احداث استخر و ایجاد پردیس فرهنگیان در این شهرستان تأکید کرد.