چانه زني در نظام بودجه نويسي در دولت و مجلس يك معضل جدي است/ روزنه هاي اميدي از اصلاح بودجه در دولت جديد وجود دارد/ بهتر است مجلس از خير دخل و تصرف در بودجه بگذرد

حجت الاسلام و المسلمين علي زادسر در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اشاره به معضلات بودجه نويسي دركشور اظهار داشت: بودجه نويسي در ايران از يك سيستم حرفه اي ، نظام مند و كارشناسي شده بهره مند نيست .

وي افزود: كشور در دوره 8 ساله پس از انقلاب سياست هاي اقتصادي شبه سوسياليستي ، در 8 سال پس از آن در دوران سازندگي سياست هاي اقتصادي شبه سرمايه داري و در 8 سال دولت اصلاحات سياستهاي اقتصادي خاصي نداشتيم و هم اكنون نيز بر مبناي ديدگاه ها و تفكرات دكتر احمدي نژاد بودجه تنظيم شده است.

زادسر گفت: در حالي كه تمام دنيا روساي جمهوري كه در راس امور قرار مي گيرند خود را با بنيه اقتصادي و سياست هاي اقتصادي كشورشان تنظيم مي كنند و بر آن مبنا موضع و تصميم مي گيرند، اين موضوع در كشور ما كاملا برعكس است.

اين نماينده مجلس بنيان اقتصادي كشور را داراي برنامه نو يسي آمريكايي دانست و افزود: ما نمي توانيم مطابق الگوهاي غرب براي كشور برنامه نويسي كنيم و اميدواريم از اين پس اين شيوه اصلاح شود.

زادسر بخشي نگري مقامات دولتي و نمايندگان مجلس را از ديگر معضلات بودجه در كشور خواند و گفت: بخشي نگري در بسياري از مسائل از جمله تخصيص بودجه به نداشتن سيستم اقتصادي قانونمند تعريف شده در كشور برمي گردد.

گاهي استان هايي با كمترين توانمندي اقتصادي، بيشترين پيشرفت هاي صنعتي و اقتصادي را دارند و علت آن اين است كه يا وزيري در كابينه داشته اند و يا مجمع نمايندگان آن استان ها در كميسيون بودجه و تلفيق مجلس نفوذ داشته اند، درحالي كه از نظر اقتصادي اين استحقاق را نداشته اند.

اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس تصريح كرد: در طول 27 سال گذشته چند سال پياپي نداشته ايم كه سياست كشور در بخش هاي مختلف چون كشاورزي، گمرك و ماليات يكسان باشد.

در هر سال يك سياست خاص اقتصادي در كشور طراحي، تدوين و اجرا شده است، با اين حساب هيچ سرمايه گذاري به اين جهت كه نمي داند اين سياست اقتصادي چند سال دوام مي آورد كه بر مبناي آن سرمايه گذاري كند ترجيح مي دهد سرمايه اش را در راهي غير از سرمايه گذاري و توليد هزينه كند.

زادسر درخصوص تصويب بودجه در دولت و قبل از ارائه به مجلس نيز اظهار داشت: پيش از آنكه دولت لايحه بودجه را تقديم مجلس كند، سيستم چانه زني در ميان دستگاه ها كاملا قابل لمس و درك است و مديران و مسئولان هر استاني كه توانسته باشند رايزني بيشتري كرده باشند و به اصطلاح لابي بيشتري داشته باشند در حل مشكلات استاني و در بودجه ساليانه توفيقات بيشتري خواهند داشت. حتي در هيات دولت هم وزرايي كه بيشتر توانسته باشند از برنامه هاي خود دفاع كنند به نوعي آنها را به تصويب رسانده اند.

نماينده جيرفت در ادامه افزود: شلوغ ترين ايام مجلس، زمان بررسي بودجه است و در اين ايام هر مدير دولتي كه بخواهيد از وزراء تا كارشناسان هر وزارتخانه در راهروهاي مجلس ديده مي شود.اين مسئولان و كارشناسان اگر قبل از تقديم بودجه به مجلس نتوانسته باشند پيشنهادات خود را مصوب كنند به سراغ نمايندگان مي آيند و از طريق مجلس مي خواهند حرفشان را ولو اينكه غير فني و كارشناسي باشد، به كرسي بنشانند.

تا كنون حدود پنج هزار پيشنهاد از طرف نمايندگان واصل شده كه بخشي از اين پيشنهادات به همين صورت است، كه البته به طور معمول درصد كمي از اين پيشنهادات هم تصوب مي شود و دقيقا اين روند در مجلس و كميسيون بودجه و تلفيق ادامه دارد و نمايندگاني كه خوب بتوانند از پيشنهاداتشان دفاع كنند و با اعضاي كميسيون تلفيق رايزني كرده باشند راي خواهند آورد و در غير اينصورت راي نمي آورند.

زادسر با تاكيد مجدد بر بخشي نگري در مجلس و دولت گفت: آن دسته از نمايندگان مجلس هم كه مي خواهند از بخشي نگري پرهيز كنند و سياست گذار كلان باشند، وقتي مي بينند همه بخشي نگر و در حال چانه زني هستند مجبور مي شوند كه چنين كنند و در بررسي بودجه بيشتر هم و غم خود را بر حل مسائل حوزه انتخابيه خود گذارند.

زادسر در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مجلس براي اينكه به كارشكني در كار دولت متهم نشود، ناگزير از تصويب بودجه ارسالي دولت است،اظهار داشت: طبق نظر كارشناسان دخل و تصرف مجلس در بودجه ساليانه بين يك تا دو درصد است كه بنده در طول دوران نمايندگي خود شاهد بوده ام كه آنچه را هم كه مجلس تصويب كرده، اگر دولت نپسنديده به آن عمل نكرده است.

عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس در عين حال اظهار داشت: با توجه به اينكه اين اولين بودجه دولت حديد است، بهتر است مجلس از خير دخل وتصرف در آن بگذرد و بودجه را تصويب و تقديم كند، زيرا راهي عاقلانه تر از اين به نظر نمي رسد.البته مطمئن هستم اين پيشنهاد مقبول نمي افتد و مجلس مي خواهد اعمال نظر خود را داشته باشد.

وي افزود: اگر مجلس مي خواهد ازحق خود در نظارت بودجه استفاده كند مناسب است كه كارشناسان كميسيون تلفيق از همان لحظه اول كه دولت از فروردين هر سال شروع به تنظيم بودجه سال بعد مي كند، پا به پاي كارشناسان دولتي در جلسات حضور يابند و به آنان حق راي داده شود تا نظرات مجلس را در مصوبات اوليه بودجه اعمال كنند.

وي اعمال نظر نمايندگان مجلس در شرايط كنوني را مصرفي دانست و گفت: اعمال نظر نمايندگان، توليدي نيست به اين معنا كه ابتكار عملي در بودجه توسط نمايندگان وجود ندارد. به طوري كه در نهايت از بودجه برخي دستگاهها كم و به بودجه برخي ديگر اضافه مي كنند و درنهايت هم اين كم و زياد شدن مقدار بودجه دستگاهها كارشناسي و واقعي نيست.

زادسر علت اين امر را كم دقتي سازمان مديريت و برنامه ريزي در تدوين بودجه عنوان كرد و گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد سازمان ها را براساس اعتباراتي كه پيشنهاد مي دهند مورد بازخواست قرار دهد كه چرا و به چه دليل اين مقدار اعتبار دوخواست كرده ايد و مي خواهيد دقيقا جه كارهايي انجام دهيد.

عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس با بيان اينكه روزنه هاي اميدي از اصلاح بودجه در دولت جديد وجود دارد،اظهار داشت: در خصوص طرح ها معضل بزرگي كه وجود دارد طولاني شدن مدت اجرا و پايان پروژه ها است كه در صورت اجراي طرح ها به مدت طولاني، هزينه هاي اجراي طرح هم افزايش مي يابد ،كه در دولت جديد اين مشكل در حال رفع است و سرعت اجراي عمليات پروژه ها مورد نظر و توجه قرار گرفته است.

وي اقدام ديگر دولت در اين زمينه را تقسيم بندي اجراي طرح ها بر اساس اولويت آنها دانست و تصريح كرد: اين موضوع حائز اهميت است، به طوريكه اگر هزاران طرح وجود داشته باشد دولت به ترتيب اولويت، يك سوم آن را در دستور كار قرار مي دهد و پس از انجام اين مقدار، طرح هاي ديگر در دستور كار قرار مي گيرد كه به لحاظ اقتصادي مفيد به فايده و مقرون به صرفه است.

زادسر مشخص شدن مدت زمان اجراي پروژه ها را در نحوه اعمال نظارت نمايندگان موثر خواند و گفت: با اين كار مجلس راحت تر مي تواند از نحوه عملكرد دستگاه و سازمان ها آگاه شود و درصورت كوتاهي به آنان تذكر دهد.

زادسر گفت: در بودجه سال 85 تا حدودي شفاف سازي هايي انجام شده كه روزنه هايي از اميد به اصلاح بودجه را به معناي درست كلمه به وجود آورده است و امثال ما نمايندگان را اميدوار كرده است.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد دولت جديد با شعارهاي عدالت محورخود بتواند اين موارد اصلاحي را به صورت واقعي عملياتي كند و در اين امر توفيق يابد.