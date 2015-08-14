جامعه استکباری در پی محو اسلام است/ راه ما مقاومت و پایداری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر با اشاره به برگزاری مراسمات تشییع و خاکسپاری شهدای دوران دفاع مقدس در استان، اظهار داشت: مردم استان بوشهر همچون گذشته حضوری گسترده و پرشور در این مراسمات داشتند.
وی با بیان اینکه برگ زرین دیگری در این مراسمات در تاریخ بوشهر ثبت شد، اضافه کرد: از مهمترین پیامهای شهدا میتوان به ولایتمداری و استکبارستیزی و حفظ آرمانها و ارزشها اشاره کرد.
امام جمعه بوشهر به هفته حج و مراسمات این ایام اشاره کرد و افزود: توفیق حج چیزی فراتر از نماز و روزه است، زیرا رفتن به حج بلوغی فراتر از رسیدن به بلوغ نماز و روزه میخواهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ۲۳ مرداد سالروز پیروزی قهرمانانه حزبالله لبنان در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه اشاره کرد و ادامه داد: جهان اسلام اکنون در شرایطی است که چارهای جز استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی ندارد.
آیتالله صفایی بوشهری به تلاشهای دشمنان برای حذف اسلام و کنترل انقلاب اسلامی ایران در عرصههای مختلف اشاره کرد و افزود: آمریکا با همراهی کشورهای متحد و گروهکهای تروریستی در راس تلاش برای حذف اسلام هستند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه کشورهای استکباری در پی نابودی همه چراغهای روشن اسلام ناب محمدی هستند، تاکید کرد: کشورهای استکباری به دنبال از بین بردن فریادهای اسلامخواهانه و صداهای مردم مظلوم جهان هستند.
وی به تلاشهای کشورهای استکباری برای ایجاد مشکل برای اسلام و جامعه اسلامی، خاطرنشان کرد: مقاومت، بیداری، جهاد و پایداری راه ما است و در صورتی که مقابل استکبار مقاومت نکنیم، آنها به اسلام رحم نمیکنند.
آیتالله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه ماهیت آمریکا مقابله با اسلام و انقلاب ایران است، اضافه کرد: جوهره آمریکا چپاول و محو حرکتهای استقلالطلبانه اسلامی، دینی و ایجاد فضایی برای چپاول ثروت کشورها است.
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