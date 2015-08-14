نوکران آمریکا و انگلیس قصد جدایی دین و سیاست را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سیدمجتبی میردامادی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان با اشاره به حماسه آفرینی مردم اصفهان در هفته گذشته برای استقبال و تشییع شهدای غواص، اظهار داشت: شهدای جنگ تحمیلی ما همچون امام حسین(ع) و یارانشان منادی حق و عظمت و شرافت بودند.

وی ادامه داد: برای این انقلاب ۲۷۰ هزار شهید خون و جان خود را نثار کرده اند و اکنون در جمهوری اسلامی سه هزار کرسی مسئولیت وجود دارد و این بدان معناست که برای هر کرسی مسئولیت در کشور ما، خون ۷۳ شهید به زمین ریخته شده است.

امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد: باید با توجه به این همه از خودگذشتگی برای انقلاب، افرادی وارد رقابت های انتخاباتی در کشور شوند که علاوه بر داشتن مهارت و تخصص، از هوا و هوس و دنیا طلبی به دور باشند.

وی همچنین به سالگرد مقاومت ۳۳ روزه حزب الله در مقابل اسرائیل اشاره داشت و گفت: حزب الله با اراده و ایستادگی، اسرائیل را به خاک ذلت کشاند.

میردامادی تصریح کرد: یکی دیگر از مناسبت هایی که در آستانه آن قرار داریم کودتای ۲۸ مرداد است که در این واقعه همچون ماجرای فتنه ۸۸ دشمن با دلارهای خود قصد جدا کردن دین از سیاست را داشت.

وی اظهار داشت: هدف دشمن در فتنه ۸۸ جدایی دین از سیاست و کنار گذاشتن روحانیت بود که با هوشمندی رهبر معظم انقلاب این خواسته محقق نشد.

امام جمعه موقت اصفهان بیان داشت: برخی هم که امروز هنوز این فریاد را سر می دهند و قصد دارند دین را از سیاست و سیاست را از روحانیت جدا کنند، نوکران حلقه به گوش امریکا و انگلیس هستند.

وی با اشاره به اینکه پر بودن بازارها در زمان اذان و خالی بودن مساجد نشان از کوچک شمردم نماز در جامعه دارد، گفت: تصور برخی بر این است که اقتصاد ما در دست دیگران است اما باید بدانیم که زمانی گره های اقتصادی ما باز می شود که چشم مردم به دست خداوند که رازق اصلی است، باشد.

میردامادی افزود: فرهنگ ما شیعیان باید فرهنگ نماز باشد چراکه ما در انقلابمان هرچه به دست آوردیم با کمک اسلام و نماز بوده است.