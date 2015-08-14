به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد گفت: دشمن هرگز فرصتی به ما نمی دهد و همواره به فکر نیرنگ است و با حمایت از رژیم ستمگر پهلوی تا امروزکه با ایجاد فتنه ای به نام داعش در منطقه آتش افروزی می کند در صدد آسیب رساندن به نظام است.

وی افزود: جنگ افروزی استکبار در منطقه تمامی ندارد و متاسفانه روز گذشته انفجار کامیون بمب گذاری شده در شهرک صدر بغداد بیش از ۲۵۰ نفر کشته و زخمی برجای گذاشت که نشان می دهد دشمنان در صدد تجزیه عراق هم هستند که البته این آرزو را با خود به گور خواهند برد.

عابدینی بیان کرد: داعش محصول آمریکا و اسرائیل است و با همه جنایاتی که انجام داده است هنوز کسانی که از سیاست اطلاعی ندارند در این زمینه به درک درستی نرسیده اند و موضوع را منحرف جلوه می دهند.

کاپیتالاسیون فردی هم محکوم است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه خطبه های نماز با رد کاپیتالیسیون فردی تصریح کرد: کسانی که دلباخته آمریکا و هم پیمانانش هستند حریت ندارند و فکر می کنند اگر آمریکا دستی به سرشان کشید و آنها هم از آمریکا خوب گفتند با اقبال مردم مواجه می شوند در حالی که مردم از کسانی که روی خوش به دشمن نشان می دهند بیزارند.

وی یادآورشد: همین افراد بین فقیر و ثروتمند، روستایی و شهری تفاوت قائلند چون که طبق سنت اربابشان، آمریکا رفتار می کنند و خواهان کاپیتالاسیون فردی هستند.

امام جمعه قزوین با اشاره به گذشت یک ماه از توافق هسته ای خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال دو دستگی در میان مردم است زیرا فلسفه آنها ایجاد تفرقه و سپس تسلط و حکومت است لذا باید هوشیار بوده و پشت سر رهبری حرکت کنیم تا از آسیب دشمن در امان بمانیم.

تکلیف امروز ما با آمریکا آشتی کنان نیست

وی افزود : امیدواریم برجام سرانجام خوشی داشته باشد اما باید گفت که تکلیف امروز ما با آمریکا آشتی کنان نیست و اگر زمانی با آمریکا و هم پیمانانش به صلح برسیم گویی خدا، اسلام، پیامبر(ص)، نماز، حج و عدالت را فراموش کرده ایم.

امام جمعه قزوین در خصوص سالروز شکست رژیم صهیونیستی از مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه هم گفت: بعد از شکست ۶ روزه کشورهای عربی قدرتمندی همچون مصر توسط رژیم صهیونیستی واقعه ای تلخ و عجیبی رخ داد و در چنین روزی ورق برگشت و با حمایت و عنایت خداوند حزب الله لبنان با امکانات و افراد توانست اسرائیل را شکست دهد.

وی گفت: بعد از این مقاومت جسارت مسلمانان سراسر جهان چندین برابر شد و بیداری اسلامی هم در جهان محقق شد و بعد از این مقاومت دشمن مدت هاست که زخمی شده و به قدرت مسلمین پی برده و حالا دیگر از طریق توپ و تانک و بمباران علیه ما اقدام نمی کند بلکه با نیرنگ و نفاق و سرمایه گذاری انسانی در کشورهای اسلامی به دین اسلام ضربه وارد می کند.

حجت الاسلام عابدینی در خصوص دهه کرامت و روز دختر هم گفت: دهه کرامت به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه (ع) تا ولادت امام رضا (ع) را پیش رو داریم که با تکریم این ایام باید زمینه گرایش دختران جوان به حجاب و عفاف را هم فراهم کنیم.

وی در مورد سالروز بازگشت آزادگان هم اضافه کرد: سالروز بازگشت آزادگان در سال ۱۳۶۹ خاطره ای با شکوه و فراموش نشدنی است و ما افتخار می کنیم که استان قزوین هم آزادگان بزرگی مانند سرلشگر حسین لشگری و سردار آزادگان حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی را به جمهوری اسلامی هدیه کرده است.