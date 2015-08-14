بیت الله الحرام توسط یک مجمع اداره شود/عبرت گیری از کودتای۲۸مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: امام رضا(ع) به حضرت عبدالعظیم حسنی می فرماید که سلام مرا به شیعیان برسان و به آنها بگو اگر پنج کار را انجام دهند به ما نزدیک می شوند و آن پنج کار صداقت و راستگویی، امانت داری، پرهیز از مجادله در چیزی که نفعی برای شما ندارد، مهربان بودن نسبت به یکدیگر و معاشرت با دیگران است.

وی با اشاره به یکشنبه اول ذی القعده ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: از اول ذی القعده تا ۱۱ ام این ماه به عنوان دهه کرامت نامگذاری شده است.

حضرت معصومه(س) صاحب کرامت و فضیلت

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه حضرت فاطمه معصومه(س) صاحب فضیلت و کرامت بودند، تصریح کرد: فضیلت این بانوی بزرگوار در علم و دانش، پاکی و عصمت و در بخشش ایشان است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه فاطمه معصومه(س) صاحب کرامت است، افزود: آیت الله نجفی مرعشی نقل می کند که پدرم در نجف ۴۰ شبانه روز به حرم امام علی(ع) رفت و به ایشان توسل پیدا کرد و پس از ۴۰ شب امام علی(ع) به خواب ایشان آمد و پرسید چه درخواستی از من داری و پدرم گفت من می خواهم قبر حضرت فاطمه را پیدا کنم و ایشان را زیارت کنم که امام علی (ع) در پاسخ به پدرم گفت از من چیزی را می خواهی که فاطمه (س) راضی به آن نیست و اگر می خواهی حضرت فاطمه را زیارت کنی در شهر قم حضرت فاطمه معصومه را زیارت کنید چراکه خداوند متعال ثواب همان زیارت فاطمه(س) را به شما می دهد.

وی با اشاره به اینکه حوزه علمیه قم با آن عظمت به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه (س) ایجاد شده است، اظهار داشت: دلبستگی به ائمه برکت فراوان دارد و باید در این دهه کرامت برنامه های جشن و سرور برگزار کنیم.

حج پرچم اسلام است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه به آغاز هفته حج اشاره کرد و بیان داشت: حج یکی از پایه های مهم و اساسی اسلام است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه حج از جمله واجباتی است که جامع سایر عبادات نیز هست، تصریح کرد: خداوند متعال حج را عمل و پرچم اسلام قرار داد.

وی یادآور شد: حج عبادت بدنی، مالی و معنوی بوده و تاثیر فراوانی در اخلاق و تربیت انسان دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شرط اثر گذاری حج اخلاص، مال پاک، دوری از گناه و اخلاق خوش است، افزود: اهمیت حج به گونه ای است که که هرکس استطاعت حج را داشته باشد و نرود و سپس در آن حالت از دنیا برود کافر از دنیا رفته است.

آل سعود لیاقت سرزمین نبوی و بیت الله الحرام را ندارد

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز فریضه حج گرفتار ظلم های رژیم آل سعود شده است، اظهار داشت: عملکرد آل سعود نشان می دهد که آنها لیاقت سرزمین حجاز و بیت الله الحرام را ندارند.

وی با بیان اینکه اداره بیت الله الحرام و سرزمین نبوی باید توسط مجمعی صورت گیرد که تمام کشورهای اسلامی در آن مجمع نماینده ای داشته باشند، تصریح کرد: این امر که سرزمین نبوی در عربستان واقع شده به معنای آن نیست که رژیم آل سعود می تواند اختیار اداره آن را داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه همانند سازمان ملل، بیت الله الحرام و حرم نبوی باید توسط یک مجمع اداره شود، افزود: امروز مسلمانان از رفتار تحقیر آمیز آل سعود شکایت دارند.

مسلمانان به شدت از عملکرد آل سعود شکایت دارند

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه باید فکری برای اداره حرمین شریفین کرد، گفت: برخورد تحقیر آمیز و رفتار تبعیض آلود رژیم آل سعود در بین زائران مسلمانان را اذیت می کند.

وی با بیان اینکه دست آل سعود به خون مسلمانان آلوده است و بدترین جنایت ها در حق مسلمانان کرده اند، تصریح کرد: مسلمانان به شدت از عملکرد آل سعود شکایت دارند، و باید فکری به حال این وضعیت کرد.

هرکسی به آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد

آیت الله میرعمادی با اشاره به ۲۸ مرداد ماه سالروز کودتای امریکایی انگلیسی که سبب سقوط حکومت مصدق شد، گفت: این کودتا با دخالت مستقیم آمریکایی ها صورت گرفت و دلیل آن اعتماد بیش از اندازه مصدق به آمریکایی ها بود.

وی با بیان اینکه از این کودتا باید درس گرفت، تصریح کرد: هرکسی به آمریکایی ها اعتماد کرد ضربه خورد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه موفقیت آمریکا به این دلیل بود که بین مصدق و آیت الله کاشانی تفرقه ایجاد کرد، افزود: وقتی مصدق روی کار آمد آمریکایی ها خیلی تلاش کردند بر دستگاه های سیاسی و فرهنگی کشور مسلط شوند و افراد وابسته به خود را در این دستگاه ها قرار دادند و سپس کودتا کردند.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: از این موضوع باید درس گرفت و دقت کرد که نااهلان در دستگاه های سیاسی و فرهنگی حاکم نشوند چراکه کشور آسیب می بیند.

آزادگان اسطوره های مقاومت هستند

وی با اشاره به جمعه ۲۳ مرداد ماه سالروز پیروزی حزب الله بر رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه گفت: در لبنان و فلسطین تنها سلاحی که می تواند بر رژیم صهیونیستی پیروز شود سلاح مقاومت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به ۲۶ مردادماه سالروز ورود آزادگان به کشور بیان داشت: آزادگان اسطوره های مقاومت، صبر و فضیلت های انسانی و الهی هستند.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: آزادگان دوران سختی را طی کردند و در امتحان سختی با سربلندی پیروز شدند.