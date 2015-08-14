استکبار جهانی هرگز به آرزوی تجزیه عراق دست پیدا نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان هوشیاری ملت های مسلمان در اقصی نقاط جهان را خواستار شد و افزود: آمریکا و اسرائیل و انگلیس به دنبال مسلمان کشی در منطقه هستند و می خواهند با این جنایت ها به تجزیه عراق برسند اما هرگز به این آرزو و خواسته قلبی خود دست پیدا نخواهند کرد.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که اگر مقاومت مردم سوریه، لبنان و یمن نبود، ایران اکنون جولانگاه دشمنان شده بود خاطر نشان کرد: امروز مردم منطقه در برابر ظلم جهانی ایستادگی می کند و باید اتحاد خود را حفظ کند همانطور که امروز لبنان خار چشم آمریکا و صهیونیست شده با این تلاش ها تمام کشورهای مسلمان باید به چنین جایگاهی دست پیدا کنند.

خطیب این هفته نماز جمعه سمنان با یادآوری این مطلب که دشمن علیه ایران تغییر رویه نداده بلکه چون نمی تواند اقدامی انجام دهد رو به سیاست نرمش در رفتار و گفتار آورده است، تصریح کرد: دشمنی آمریکا و انگلیس از مرداد سال ۱۳۳۲ تا فتنه سال ۱۳۸۸ علیه ملت ایران، آشکار است و این دشمنی لزوم هوشیاری ملت مسلمان ایران در شرایط کنونی را بیشتر از پیش می کند.

شاهچراغی با اشاره به بیست و ششم مردادماه سالروز بازگشت آزادگان دوران دفاع مقدس به کشور، آزادگان را نماد اقتدار ایران دانست و عنوان کرد: در شرایط حاضر که باید روحیه آزادگی در کشور ادامه داشته باشد این افراد نمونه های بارز و الگو های مناسبی به شمار می روند.

وی در خاتمه با تبریک یکم ذیقعده سالروز ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر بیان داشت: دختران جامعه باید ولایتمداری و حجاب و عفاف فاطمی را الگوی خود قرار دهند و مواظب باشند دشمن سبک زندگی دینی و اعتقادی آنان را با مخاطره روبرو نکند.