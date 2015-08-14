رتبه نخست گیلان در منازعات خیابانی نشان از نبود کظم غیظ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) درباره خصوصیات مومن اظهار کرد: کرم، حسن خلق و کظم غیظ از مهمترین ویژگی های افراد مومن است که متاسفانه این سه خصوصیت در جامعه ما کمتر رعایت می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه طبق اعلام مسئولین قضایی استان، گیلان رتبه نخست را در درگیری های فیزیکی و منازعات خیابانی را دارد که این نشان از نبود کظم غیظ است.

خطیب جمعه رشت در ادامه با گرامیداشت هفته حج به رفتار ددمنشانه عربستان سعودی با مسلمانان یمن اشاره کرد و گفت: کشوری که خود را خادم الحرمین می نامد، بیش از ۱۰۰ روز است که مردم بیگناه یمن را بمباران می کند.

آیت الله قربانی افزود: کسی پیدا نمی شود به سران سعودی بگوید چه از جان مردم یمن می خواهید؟ مگر دنباله رو آمریکا نیستید؟ لا اقل حقوق بشر آمریکایی را رعایت کنید.

وی همچنین به سالروز بازگشت آزادگان به وطن اشاره و اظهار کرد: آزادگان صف شکنان جبهه های نبرد حق علیه باطل بودند که با تحمل سختی های سالها اسارت، آزادی ایران را رقم زده و به گردن ملت ایران حق بزرگی دارند.

آیت الله قربانی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد محصول برنج استان با کمترین میزان خسارت برداشت شده است، گفت: در سال زراعی جاری تعدادی از شالیکاران به دلیل خشکسالی دچار خسارت شده اند که درخواستم از شرکت های بیمه این است که نهایت همکاری را با این شالیکاران کرده تا بتوانند به حق و حقوق خود برسند.

وی افزود: در خواست بعدی من از دولت است که ضمن جلوگیری از واردات بی رویه برنج، اولویت مصرف را از برنج داخلی گذاشته تا شالیکاران بتوانند نتیجه یک سال زحمت خود را ببینند.

خطیب جمعه رشت همچنین به پرداخت معوقات چایکاران اشاره و اعلام کرد: طبق اعلام رییس سازمان چای کشور، باقیمانده معوقات چایکاران به حساب آنها واریز شده است.