پرداخت زکات زمینه ساز سعادت انسان در دنیا و آخرت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در نماز جمعه سنندج اظهار داشت: ترویج آموزه های دینی و دستورات اسلامی در جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری است و به همین دلیل همه ما در مقابل دین مبین اسلام مسئولیت داریم.

وی عنوان کرد: قرآن به مسلمانان تأکید دارد که باید دنیا را به عنوان محلی برای امتحان بدانند و هر کسی که در این امتحان پذیرفته شود، از درجات بالایی برخوردار خواهد شد.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، ایجاد رضایت در دل فرد مؤمن را از آثار و برکات این موضوع دانست و تصریح کرد: مسائلی چون بلایا و دشمنی‌ها اگر همراه با ایستادگی فرد مسلمان باشد، برای او پیروزی به همراه می‌آورد.

وی ضمن تأکید بر لزوم مقاومت انسان در برابر سختی‌ها و دشواری‌ها در شرایط مختلف افزود: خداوند به پیامبر (ص) می‌فرماید به انسان‌هایی که صبر‌پیشه می‌کنند، مژده و بشارت بد و این مهم نشان دهنده اهمیت و جایگاه صبر در آموزه های دینی و اسلامی است.

ماموستا خدایی گفت: افرادی که صبر پیشه می کنند از برکات زیادی برخوردار می شوند و و لازم است در برابر هر نوع مشکلی صبر داشته و خدواند را از خود راضی کنیم.

وی یادآور شد: زندگی انسان دارای پستی و بلندی های است و ما در طول عمر خود به سختی ها نیز مواجه می شویم و به همین دلیل باید با صبر و تحمل این سختی ها را پشت سر گذاشت و از آنها عبور کرد.

ماموستا خدایی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه و اهمیت زکات در جامعه اشاره کرد و افزود: انسان باید مال و مکنت خود را از طریق پرداخت زکات محفوظ نگاه دارد و اگر این‌گونه باشد از آفات مصون خواهد ماند.

وی گفت: پرداخت زکات ضروری است و همه ما به عنوان مسلمان باید به این آموزه دینی توجه داشته باشیم و نه تنها آن را اجرا کرده که برای ترویج آن نیز از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توطئه های مختلف دشمنان گفت: امروز دشمن از تمامی توان خود برای ایجاد تفرقه و اختلاف در کشورهای اسلامی استفاده می کنیم.

وی ضمن تاکید بر اهمیت وحدت و همدلی در کشور ما گفت: خوشبختانه امروز ایران اسلامی الگوی وحدت و همدلی در بین کشورهای منطقه است و انتظار می رود که سایر کشورهای اسلامی نیز به مقوله وحدت و همدلی توجهی جدی داشته باشند و برای تحکیم این مهم در بین مسلمانان تلاش کنند.

ماموستا خدایی در پایان گفت: ما مسلمانان می توانیم با وحدت خود در مقابل توطئه های مختلف دشمن ایستادگی کنیم و به همین دلیل این مهم یکی از نیازهای لازم و ضروری است.