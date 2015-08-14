عملکرد منطقه آزاد اروند رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سامری ظهر امروز در نشست خبری در ارتباط با بحث های شنیده شده در خصوص انتقال شرکت نفت و گاز اروندان ازخرمشهر به اهواز گفت: شرکتی که اساس نامه مشخص دارد هیچ احدی نمی تواند آن را جابجا کند.

انتقال نفت و گاز اروندان از خرمشهر به اهواز شایعه است

وی افزود:انتقال شرکت نفت و گاز اروندان شایعه ای بیش نیست.

نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس اظهار کرد: بسیار دوست داریم اگر انتقادی می شود انتقاد سازنده در راستای خدمت به خرمشهر باشد تا بتوانیم کاستی ها و موانع را شناسایی کنیم و آن را برطرف نماییم.

سامری تصریح کرد: حرف هایی که اکنون از گوشه و کنار شنیده می شود بسیار عجیب و باور نکردنی است.

از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند به شدت ناراضی هستیم

وی موضوع تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند را در راستای شفاف سازی و پیشرفت شهر دانست و آن را در جهت تخریب سازمان رد کرد.

سامری اصرار در این تحقیق و تفحص را پیگیری کردن مطالبات مردم دانست و گفت: به زمین ماندن طرح های مختلف و خیلی از موارد دیگر ما را مجبور به این اقدام علیه سازمان منطقه آزاد اروند کرد.

وی از نشست دو روز پیش خود به همراه نماینده آبادان با زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: به آقای زمانی در این نشست گفتیم مواردی شاید باشد که شما از آنها اطلاع ندارید و قصد ما شفاف سازی است و نه تخریب.

نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس نظارت ضعیف نمایندگان دوره های قبل به عملکرد سازمان منطقه اروند را مشکل اساسی در این خصوص دانست و اظهار کرد: اگر در دوره های گذشته نظارت به همراه انتقاد سازنده از سوی نمایندگان به سمت منطقه آزاد اروند انجام می گرفت اینک شاهد این همه مشکلات و پروژه های نیمه تمام روی زمین مانده نبودیم.

سامری تمام تحرک فعلی منطقه ازاد اروند را از صرف درآمد حاصل از اخذ ۱۵ درصدی عوارض گمرکی دانست و عنوان کرد: اگر مسئولین منطقه آزاد اروند از ظرفیت های خود کمال استفاده را ببرند شک نکنید خرمشهر در مدت بسیار کوتاهی متحول خواهد شد.

وی تحرک فعلی و تغییرات نسبی در ظاهر شهر را برگرفته از فعالیت های شهرداری و فرمانداری دانست و انها را چون قطره چکانی در راستای خدمت به خرمشهر توصیف کرد.

نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس مناطق تحت خدمات منطقه آزاد اروند را در خرمشهر بسیار نا مطلوب توصیف کرد و گفت: بعنوان نماینده مردم این حق را دارم که انتقاد کنم چرا که مردم از ما می خواهند.

سامری افزود: سازمان منطقه آزاد اروند حتی برای جمع آوری زباله های مناطق زیر نظر خود نیز نتوانست درست عمل کند و باعث انتقاد شدید مردم آن مناطق شد.

وی اظهار کرد: پول در منطقه آزاد اروند وجود دارد ولی مدیریت درست و نظارت صحیح جهت استفاده از انها وجود ندارد.

نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس مسیر پل نو که زیر نظر محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد را شرم آور توصیف کرد و گفت: از آنجا که چند ماهی بیشتر به ایام اربعین امام حسین (ع) نمانده است و این مسیر از پرترددترین مسیرهای کشور محسوب می شود ولی کماکان شاهد وضعیت بد جاده و نبودن روشنایی در این مسیر هستیم.

سامری یادآور شد: حتی تصویب نکردن برخی لوایح شهرداری از سوی شورای شهر خرمشهر را برگرفته از فشار و خطی که منطقه آزاد اروند برای برخی نمایندگان شورا و رئیس شورا ترسیم می کند، است. جلسه اخیر رئیس شورای شهر خرمشهر با منطقه آزاد اروند نیز در این راستا بود.

وی تحریم اخیر منطقه آزاد اروند از سوی هنرمندان خرمشهری را حق اساسی دانست و ضمن دفاع از این تصمیم هنرمندان گفت: چرا باید با وجود هنرمندان بزرگ تاتر، سینما، و خوانندگان و دیگر اقشار هنرمند در شهر، منطقه آزاد اروند برای برنامه های خود هنرمند از تهران وارد کند.

نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس همچنین گزارش تحقیق و تفحص را تا سه ماهه دیگر تکمیل شده دانست و از گزارشی که قرار از از صحن علنی مجلس شورای اسلامی در این خصوص خوانده شود خبر داد.

نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در پایان گفت: از اقای زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند انتظار داریم امورات را به دست مشاوران خود نسپارد و خود شخصا نظارت کامل داشته باشد.