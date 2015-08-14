تشییع باشکوه شهدای غواص نماد وحدت مردم در دفاع از کیان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن فروزان نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به تشییع با شکوه پیکر شهدای غواص در مناطق مختلف کشور از جمله استان هرمزگان، عنوان کرد: حضور گسترده مردم در آیین های تشییع شهدای غواص نمادی از وحدت و یکپارچگی مردم در دفاع از کیان ایران اسلامی است.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه شعار امسال یعنی «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» باید به عنوان یک میزان مورد توجه و عمل قرار گیرد، افزود: همین همدلی و همزبانی، دستاوردهای مذاکرات هسته ای را رقم زد و در واقع وحدت کلید رفع همه مشکلات است.

امام جمعه موقت بندرعباس به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مذاکرات هسته ای و گروه مذاکره کننده اشاره کرد و بیان داشت: آن گروه و دسته ای که سعی در مستثنی کردن فضای به وجود آمده دارند باید بدانند که کم توجهی به رهنمودهای مقام معظم رهبری ممکن است عواقب ناگواری برای ملت و کشور به همراه داشته باشد.

حجت الاسلام فروزان نژاد در ادامه با بیان اینکه هدف از تشکیل گروهک داعش از سوی آمریکا و صهیونیست ها بدنام کردن مسلمانان و ایجاد اختلاف و تفرقه بین کشورهای اسلامی بوده است، تصریح کرد: آمریکا در کمین نشسته و اندیشه شوم مثلث سیاه آمریکا، صهیونیست و آل سعود موجب پیدایش گروهک جلادی همچون داعش شده است و باید جلوی هر گونه راه نفوذ این گروهک را مسدود کرد.

وی به بمب گذاری در شهرک صدر بغداد و کشته و زخمی شدن صدها نفر از مردم مظلوم و بی دفاع اشاره کرد و گفت: مقاومت جانانه نیروهای مردمی در کنار ارتش باعث نا امیدی فرقه تکفیری داعش شده و آنان با بمب گذاری قصد شکستن محاصره نیروهایشان را دارند.

امام جمعه موقت بندرعباس اظهار داشت: وجود اختلاف مهم ترین نقطه نفوذ و ورود داعش به کشورهای اسلامی است و وحدت، همدلی، همزبانی، هوشیاری و در یک کلام در صحنه بودن و پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی موجب شده که این گروهک نتواند به داخل خاک ایران ورود و حتی نفوذ پیدا کند.

حجت الاسلام فروزان نژاد خاطرنشان کرد: وحدت وهمدلی مردم شیعه و اهل تسنن هرمزگان مثال زدنی است و مردم مرزنشین این استان همه راه های نفوذ داعش و دیگر گروهای تکفیری را بسته اند و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی لحظه ای در زمینه دفاع از نظام جمهوری اسلامی غفلت نخواهند کرد.