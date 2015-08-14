برخورد قاطع قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر صالحی در خطبه های نماز جمعه شهرستان مرزی بندر آستارا با بیان اینکه تیغ برنده عدالت اسلامی، مفسدان اقتصادی را به مجازات رساند اظهار کرد: دستگاه قضایی دستاورد ارزشمندی در مقابله مفسدان اقتصادی و اخلالگران نظم عمومی از خود نشان داده و انتظار مردم همین برخورد جدی با پرونده های فساد مالی است.

وی با اشاره به ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: آزادگان در کنار جانبازان و ایثارگران، اسوه صبر و مقاومت ملت ایران اسلامی هستند و خدمت به آنان افتخار است.

حجت الاسلام صالحی تصریح کرد: رفع نیازهای اساسی و مشکلات پیش روی آزادگان، ایثارگران و جانبازان یک وظیفه ملی است که باید با ارائه خدمات جامع و پشتیبانی بهتر انجام شود.

امام جمعه آستارا با انتقاد از عملکرد ضعیف ستاد اقامه نماز در سطح ادارات این شهرستان مرزنشین گفت: بی توجهی مشهود به اقامه نماز جماعت شایسته مدیران ارزشی نیست.

وی با بیان اینکه نماز تجلی توحید و فلسفه آفرینش است، به تبیین مصادیق اهمیت نماز در آیات و روایات پرداخت و تاکید کرد: امروز دشمن از رده های مختلف در تلاش است تا عقاید فرهنگ دینی را از ما بگیرد.

صالحی با اشاره به ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر افزود: دختران ما باید از افکار و منش حضرت معصومه (س) الگو بگیرند.

وی اهمیت و احترام به حجاب در جامعه اسلامی را یادآور شد و تصریح کرد : خانواده ها نباید اجازه دهند حجاب دخترانشان کم رنگ شده و اسیر فرهنگ برهنگي غرب شوند.

رسانه ملی باید شفاف تر اطلاع رسانی کند

امام جمعه آستانه اشرفیه در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار کرد: فراوانی شبکه‌های ماهواره‌ای و آنتن‌های بیگانه در جامعه به بیش از ۷۰ درصد رسیده و خیلی از مردم مسائل سیاسی را از آنتن‌های بیگانه رصد می کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد ساجدی افزود: رسانه ملی وظیفه دارد تا اخبار داخل و خارج از کشور را شفاف و کامل در اختیار مخاطبان قرار دهد تا نیاز نباشد که مردم برای به دست آوردن اطلاعات روز، به آنتن‌های بیگانه گرایش پیدا کنند.

خطیب جمعه آستانه اشرفیه موجودیت یک رسانه را پیام‌رسانی آن دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین مسایلی که رسانه‌ها باید به آن توجه کنند این است که ازلحاظ کمی و کیفی اعتماد مخاطبین خود را بیش از گذشته جلب کنند.

حجت‌الاسلام ساجدی همچنین به کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد علیه دولت ملی مصدق اشاره و تصریح کرد: یکی از جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران که هرگز از خاطره ملت ایران محو نمی‌شود کودتای آمریکایی و صهیونیستی ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی مصدق بود که نتیجه اش سیطره ۲۵ سال حکومت پهلوی بر ملت ایران بود.

ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻫﺎ اﻣﻜﺎﻥ اﺯﺩﻭاﺝ ﺳﺮﻳﻊ ﺭا ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ

اﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ انزلی ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ اﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯاﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﮔﻔﺖ: ﺁﺯاﺩﮔﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺳﺮاﻓﺮاﺯی ﻧﻆﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭی اﺳﻼمی ﺭا ﻓﺮاﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاﺩ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻄ ﺑﻴﺶ اﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰﻭﺩ:ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﺮﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺭا ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻠﺖ اﻳﺮاﻥ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

خطیب جمعه انزلی ﺑﺎﺗﺒﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮاﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﻴﻼﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻌﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ (س) وﺁﻏﺎﺯ ﺩﻫﻪ ﻛﺮاﻣﺖ و ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ: ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﻳﻞ ﻧﺸﺪﻩ و ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﺭا ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺩﺧﺘﺮاﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻭی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ اﺳﺖ اﻇﻬﺎﺭ کرد: ﻭاﻟﺪﻳﻦ می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺁﺷﻨﺎ کردن جوانان ﺑا الگوی ﺯﻧﺪگی اﺳﻼمی، اﻣﻜﺎﻥ اﺯﺩﻭاﺝ ﺳﺮﻳﻊ آنان ﺭا ﻧﻴﺰﻓﺮاﻫﻢ کنند.

امام جمعه انزلی افزود: ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬاﺭﻳﻢ ﺩﺧﺘﺮاﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎﻥ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ، ﻗﺮاﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.