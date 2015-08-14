به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه ابرکوه در خطبه های امروز نمازجمعه این شهرستان با هشدار به کسانی که دلباخته ارتباط با آمریکا شده اند، اظهار داشت: با مروری به سخنان دو روز پیش اوباما می توان به خباثت های این کشور پی برد.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی بیان کرد: ملت ایران پررنگ ترین خاطره ای که از آمریکا دارد، خباثت ها و فتنه های آمریکا است و این کشور هر چه کند، نمی تواند روحیه استکباری خود را کنار بگذارد.

وی همچنین با تبریک روز دختر و فرا رسیدن تولد حضرت معصومه عنوان کرد: دختران سرمایه های اجتماعی ما به شمار می روند و باید در برابر توطئه های فرهنگی از آنها محافظت شود.

وی همچنین سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی را نیز گرامی داشت و از آنها به عنوان اسوه های مقاومت و ایثار یاد کرد.

آمریکا به خاطر توافق منافع مشترک خود با اسرائیل را نادیده نمی گیرد

امام جمعه بافق نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به هم پیمانی آمریکا و اسرائیل غاصب اظهار داشت: منافع این دو کشور به یکدیگر گره خورده و آنها هرگز به خاطر یک توافق از منافع خود کوتاه نخواهند آمد.

حجت الاسلام سید جواد سلیمانی با اشاره به پیروزی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه بیان کرد: این جنگ نابرابر به دنیا ثابت کرد که توکل به خدا و داشتن روحیه شهادت طلبی، پیروزی را رقم خواهد زد.

وی تصریح کرد: حزب الله لبنان به نمایندگی از همه مسلمانان جهان ثابت کرد که سلاح جنگی اسلام، اعتقاد، توکل، ‌ داشتن روحیه شهادت طلبی و ایثار و مقاومت است.

ایران همچنان به مبارزه با دنیای استكبار ادامه خواهد داد

امام جمعه موقت میبد نیز در خطبه های نمازجمعه این شهرستان با بیان اینكه برجام چه مورد پذیرش واقع شود و چه رد شود، ملت ایران همچنان همراه و یار شماره یك مستضعفان و مظلومان دنیا و دشمن شماره یك مستكبران خواهد بود و به مبارزه بی امان خود با استكبار ادامه خواهد داد.

حجت الاسلام محمد اعرافی با بیان اینكه امروز همه به پاسخ مجلس در برابر برجام چشم دوخته اند، عنوان كرد: مجلس امروز مسئولیتی خطیر بر عهده دارد و نباید شتابزده عمل كند زیرا هر اقدام او در زمینه پذیرش یا رد برجام، در سرنوشت ملت ایران اثرگذار خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینكه ملت ایران در برابر توطئه پنج رئیس جمهور آمریكا ایستادگی كرده است، افزود: اوباما نیز مانند پنج رئیس جمهور قبل از خود، آرزوی تسلیم شدن ایران در برابر آمریكا را به گور خواهد برد.

اقتدار و عزت امروز ایران مرهون شجاعت و ایستادگی آزادگان سرافراز است

امام جمعه مهریز نیز در خطبه های نمازجمعه این شهرستان با گرمیداشت 26 مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار داشت: اگر ملت ایران امروز به عظمت و بزرگی دست یافته به خاطر از خودگذشتگی، ایثار و شجاعت آزادگان سرافراز است.

حجت الاسلام علی برهان افزود: اینكه آزادگان ما طی سالهای متمادی در برابر ظلم و شكنجه عراقی ها در زندانهای مخوف مقاومت كردند،‌ قابل تقدیر است و باید آنها را مظهر و اسوه ایستادگی و شجاعت بدانیم.

وی همچنین با اشاره به موضوع هسته ای بیان كرد: گرچه امروز همه چشم به مجلس دوخته اند اما تا مقام معظم رهبری در راس امور حضور دارند، خیال همه ملت ایران آسوده است زیرا ایشان مسائل را با درایت و بصیرت رصد می كنند.

شعار مرگ بر آمریكا هرگز از فرهنگ مردم ایران حذف نمی شود

امام جمعه بهاباد نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه این شهر با اشاره به اینكه ملت ایران همچنان و در هر شرایطی، آمریكا را مستكبر دانسته و آن را دشمن خود می داند، اظهار داشت: شعار مرگ بر آمریكا هرگز از فرهنگ مردم ایران حذف نخواهد شد.

حجت الاسلام محمود دهقانی بیان كرد: مبارزه با ظلم و ستم و استكبار وظیفه مسلمانی ملت ایران است و هیچ ربطی به توافق یا عدم توافق ندارد و تا زمانی كه آمریكا روحیه استكباری و ستمگری دارد، این دشمنی میان ما باقی خواهد ماند.

وی افزود: اگر ملت ایران امروز در جهان به یك الگو تبدیل شده، به خاطر مبارزه او با ظلم و ستم و استكبارستیزی است و معتقدیم عزت ملت ایران از همین امر نشات گرفته است.